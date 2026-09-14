عارف: سینماگران عظمت ملت ایران را به تصویر بکشند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهور در جلسه شورای عالی سینما با تبریک روز سینما و قدردانی از هنرمندان و سینماگران برای نقشآفرینی در مسائل فرهنگی و کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: حضور ارزشمند و کیفی هنرمندان در جشنواره فیلم فجر سال گذشته جای تشکر دارد. برگزاری چنین جشنوارههایی فرصتی برای بررسی روند پیشرفت هنر و سینماست و سینماگران باید ارزیابی کنند که روند رشد کیفی صنعت سینما چگونه پیش رفته است.
وی ادامه داد: مایه افتخار ماست که سینما در کنار علم و فناوری برای دستیابی ایران به جایگاهی تأثیرگذار در حوزه تمدنی ایران، کشورهای منطقه و جهان تلاش میکند. هنر نقش مهمی در برقراری ارتباطات فرهنگی نزدیکتر میان ایران و کشورهای این حوزه تمدنی دارد.
معاون اول رئیسجمهور تنوع اقوام، گویشها و زبانها در ایران را مایه افتخار دانست و افزود: هنر میتواند نقش مهمی در همراستا کردن این تنوعهای اجتماعی و تقویت همبستگی در کشور ایفا کند.
عارف با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم نسبت به حوزه فرهنگ و هنر گفت: وفاق ملی شعار رئیسجمهور است و هنر نقش مهمی در تحقق این وفاق دارد. دولت چهاردهم نگاه ویژهای به هنر و هنرمند دارد، هرچند مشکلات دو سال اخیر مجال نداده است این نگاه آنگونه که باید بروز و ظهور پیدا کند.
تشکیل «شورای هنر و ادب» در دولت چهاردهم
وی از مصوبه دولت برای تشکیل «شورای هنر و ادب» خبر داد و گفت: با پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دولت تصویب کرد شورای هنر و ادب در کنار شورای عالی سینما تشکیل شود. تشکیل این شورا یکی از اقدامات ارزشمند دولت چهاردهم برای ارتقای منزلت ادب، ادیب و هنرمند است.
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: در دو سال باقیمانده دولت چهاردهم باید مسیر جدیتر و پرشتابتری را در حوزه هنر دنبال کنیم.
عارف با اشاره به نقش «جبهههای میدان، خیابان، خدمت و علم و فناوری» در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: هنرمندان، بهخصوص سینماگران، وظیفه سنگین ترسیم عظمت این ملت و دستاوردهای کشورمان را برعهده دارند. سینما زبان گویای تمدن و هویتی است که به آن افتخار میکنیم.
وی افزود: هنر متعهد و ملی پایهگذار انسجام ملی است. دشمن در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به هیچیک از اهداف خود دست نیافت، اما از راهبرد براندازی دست برنداشته و اکنون وارد جنگ اقتصادی با هدف فروپاشی اجتماعی شده است.
معاون اول رئیسجمهور با بیان اینکه دشمن همزمان با جنگ اقتصادی، انسجام اجتماعی کشور را نیز هدف قرار داده است، تأکید کرد: در چنین شرایطی هنرمندان وظیفه دارند برای حفظ و ارتقای این سرمایه ارزشمند اجتماعی، با استفاده از شیوههای ظریف و لطیف هنری تلاش بیشتری کنند.
عارف: هیچ کالایی نیست که نتوانیم وارد کشور کنیم
عارف در ادامه با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران گفت: درست است که دشمن با ایجاد محاصره اقتصادی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده، اما هیچ کالایی نیست که ما قادر نباشیم آن را وارد کشور کنیم.
وی افزود: خلیجفارس سادهترین مسیر تجارت ایران است، اما اکنون برای تأمین نیازهای کشور، سایر مسیرها و کریدورهای لازم برای تجارت را نیز فعال کردهایم.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به آثار فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم گفت: این محاصره مشکلاتی از جمله گرانی ایجاد کرده است، اما دولت در تلاش است با ایجاد ثبات نسبی اقتصادی، کاهش هزینههای واردات و صادرات و تأمین معیشت مردم، آثار این فشارها را مدیریت کند.
تصویب کلیات تأسیس «صندوق ملی حمایت از توسعه سینمای ایران»
در این جلسه همچنین گزارشی از روند اجرای مصوبات پیشین شورای عالی سینما ارائه و مقرر شد «کمیته پیگیری مصوبات شورای عالی سینما» راهاندازی شود تا روند اجرای مصوبات را بهصورت منظم پیگیری و گزارش کند.
همچنین کلیات طرح «تأسیس صندوق ملی حمایت از توسعه سینمای ایران» با هدف ایجاد درآمد پایدار برای صنعت سینما به تصویب رسید.
براساس تصمیم این جلسه، دبیرخانه شورای عالی سینما، سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شدند پیشنهاد خود را درباره تعیین ماهیت حقوقی این صندوق ظرف دو ماه نهایی کنند.
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