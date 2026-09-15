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۲۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

منصوری: همه با نظرات مختلف باید با مواضع رهبری هماهنگ باشند

منصوری: همه با نظرات مختلف باید با مواضع رهبری هماهنگ باشند

یک کارشناس سیاسی گفت: افراد می‌توانند در قبال قضایا نظرات مختلف داشته باشند، اما نکته‌ای که خیلی مهم است این است که ما باید در مقابل مواضع رهبری انقلاب، هماهنگی و موافقت را داشته باشیم.

جواد منصوری کارشناس سیاسی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با چگونگی اجماع در خصوص نحوه ادامه جنگ و یا احیاناً مذاکره، اظهار کرد: اولا ایران در شرایط خاص منطقه‌ای و بین‌المللی قرار گرفته است و به نظر می‌رسد این دوره، بسیار مهم و تغییردهنده ساختارها و معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.

وی در خصوص نحوه ادامه جنگ و یا مذاکره، تاکید کرد : می‌توان نظرات متفاوت مطرح باشد و بعضا دیدگاه‌ها حتی، معارض هم باشد و این امر اشکالی ندارد؛ زیرا باید اجازه بدهیم، آن‌هایی که صادقانه و نه مغرضانه دیدگاه های خودشان را مطرح کنند و به این خاطر این است که به دلیل کثرت اتفاقات، می‌تواند دیدگاه‌های متفاوتی وجود داشته و مطرح شود، اما باید محترمانه این قضایا، را بررسی کرد.

نباید انتظار داشت در ملتی ۹۰ میلیونی همه یکسان فکر کنند

وی افزود: از یک ملت ۹۰ میلیونی نباید انتظار داشت که همه یکسان فکر کنند و به هر حال [عده ای] هر نظری را اگر مطابق میلشان نیست، نباید محکوم کنند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: افراد می توانند در قبال قضایا نظرات مختلف داشته باشند، اما نکته‌ای که خیلی مهم است و تأکید می‌کنم، این است که ما باید در مقابل نظرات و مواضع رهبری انقلاب، هماهنگی و موافقت داشته باشیم، به گونه‌ای که مواضع [مختلف] ما نباید به هیچ عنوان مواضع رهبری را خدشه‌دار کند.

منصوری ادامه داد: دولت هم طبیعتاً باید با رهبری هماهنگ باشد، اما می‌تواند در مورد مسائل مختلف، احیاناً نظرات متفاوتی را در حد نظرات شخصی داشته باشد.

کد مطلب 6947221
رامین عبداله شاهی

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