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کد مطلب 6948688
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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱

روایت امانی سفیر سابق ایران از حادثه پیجرها در لبنان

روایت امانی سفیر سابق ایران از حادثه پیجرها در لبنان

روایت سفیر سابق ایران در لبنان از حادثه پیجرهای در لبنان را در این فیلم مشاهده می‌کنید.

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