دریافت 23 MB کد مطلب 6948688 https://mehrnews.com/x3d55Y ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱ کد مطلب 6948688 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۴۱ روایت امانی سفیر سابق ایران از حادثه پیجرها در لبنان روایت سفیر سابق ایران در لبنان از حادثه پیجرهای در لبنان را در این فیلم مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط سلام: قدرت بازسازی لبنان را نداریم؛ هدف ما اخراج اسرائیل است عقبنشینی محدود ارتش رژیم صهیونیستی از ارتفاعات علی الطاهر ادعای حبس نیروهای سپاه در تونلهای علیالطاهر صحت ندارد برچسبها سفیر ایران در بیروت بیروت لبنان رژیم صهیونیستی پیجر
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