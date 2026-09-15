سلام: قدرت بازسازی لبنان را نداریم؛ هدف ما اخراج اسرائیل است 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نواف سلام نخست وزیر لبنان در توجیه بی توجهی خود نسبت به روند بازسازی این کشور در نتیجه جنایات جنگی رژیم صهیونیستی، گفت که منابع مالی کشور محدود است و دولت نمی تواند هزینه های بازسازی را تحمل کند و در این زمینه نیازمند کمک های عربی است.

سلام گفت که انضباط مالی برای لبنان یک گزینه نیست، بلکه شرطی برای ثبات نقدینگی و خطی برای دفاع از قدرت هزینه کرد دولت است.

وی با طرح این ادعا که تلاش های دولت بر بازگشت آوارگان لبنانی به منازل خود معطوف شده است، مدعی شد که تمام چیزی که دولت به دنبال آن است، توازن مالی و حمایت اجتماعی و رشد و تشویق به سرمایه گذاری است.

نخست وزیر لبنان مدعی شد که نمی‌توان در لبنان امروز، سیاست‌هایی را دنبال کرد که باعث بروز بحران‌های گذشته شده است.

وی مدعی ایجاد ارتباط در مناسبات قطع شده لبنان با اطراف عربی خود شد و گفت که دولت موفق شده در این مدت صادرات به کشورهای عربی را افزایش دهد.

نخست وزیر لبنان که دولت تحت امر وی روند عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی را با وجود تداوم جنایات این رژیم علیه لبنان پیش می‌برد، بدون محکوم کردن اشغالگری و حملات وحشیانه صهیونیست‌ها به لبنان گفت که لبنان وارد جنگی شده که آن را انتخاب نکرده است، بلکه این جنگ به لبنان تحمیل شده و هزینه آن بین ۳ تا ۴ میلیارد دلار است.

وی که هیچ تلاشی برای تقویت توان ارتش لبنان از خود نشان نداده، مدعی شد که برای تقویت نیروهای مسلح تلاش می‌کند و با همکاری شرکای عربی و بین المللی سعی می‌کند حمایت بیشتری از ارتش را جلب کند.

سلام گفت: تا زمانی که جنگ در جنوب ادامه داشته باشد، امنیت و ثبات در لبنان بی‌معنا است. هدف ما عقب راندن اسرائیل از تمامی اراضی مان و بازگشت آوارگان است.

نخست وزیر لبنان که با اعتراضات و مخالفت‌های جدی در خصوص مذاکرات با رژیم صهیونیستی در محافل داخلی مواجه است، سعی کرد ادله منطقی مخالفان در خصوص آسیب‌های مذاکرات به تمامیت ارضی کشور را منکر شده و مدعی شد که نظر دادن در خصوص موفقیت یا شکست مذاکرات، باید بر اساس نتایج نهایی آن باشد. مهم این است که اهداف ما محقق شود و ما مذاکره برای مذاکره را نمی‌پذیریم.

وی گفت که تنها دولت لبنان است که به نمایندگی از این کشور می‌تواند صحبت کند و مذاکرات مستقیم با اسرائیل موضوع ساده‌ای نیست.