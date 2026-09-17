به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران با وزیر بهداشت عراق، سرآغاز فصل تازه‌ای از همکاری‌های راهبردی و ماندگار دو کشور در عرصه سلامت بود؛ فصلی که در آن، ظرفیت‌های گسترده درمانی، آموزشی، دارویی و تخصصی ایران در کنار توانمندی‌ها و نیازهای نظام سلامت عراق قرار می‌گیرد تا همکاری‌های موجود، از ارائه خدمات درمانی فراتر رفته و به الگویی پایدار برای تربیت نیروی انسانی، انتقال دانش و تجربه، توسعه زیرساخت‌های سلامت و تقویت توان تولید دارو و تجهیزات پزشکی تبدیل شود.

در این دیدار، رئیس جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای مشارکت فعال در تربیت پزشکان، پرستاران و نیروهای تخصصی و فوق‌تخصصی مورد نیاز عراق، بهره‌گیری از ظرفیت استادان و متخصصان برجسته ایرانی، حضور پزشکان ایرانی در مراکز درمانی عراق و همچنین مشارکت در راه‌اندازی دانشکده‌های پزشکی و پرستاری، در کشور عراق به‌ویژه در نجف اشرف، اعلام کرد.

کولیوند با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در حوزه سلامت و درمان گفت: نگاه ما به همکاری با عراق، نگاهی مقطعی و محدود به ارائه خدمات درمانی نیست. معتقدیم همکاری پایدار زمانی شکل می‌گیرد که در کنار درمان بیماران، برای تربیت نیروی انسانی متخصص، انتقال دانش و تجربه، توسعه زیرساخت‌ها و تقویت توان داخلی نظام سلامت نیز برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر ایران با برخورداری از شبکه گسترده مراکز درمانی، پلی‌کلینیک‌ها، ظرفیت‌های تخصصی پزشکی و پرستاری و پشتوانه بزرگ نیروهای داوطلب، آمادگی دارد این توانمندی‌ها را در چارچوب توافقات دو کشور و متناسب با نیازهای وزارت بهداشت عراق در خدمت توسعه همکاری‌های مشترک قرار دهد.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با اشاره به حضور بیش از ۶ میلیون داوطلب در این جمعیت تأکید کرد که سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های هلال‌احمر ایران است و این ظرفیت می‌تواند زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مشترک آموزشی و درمانی در عراق باشد.

در بخش دیگری از این دیدار، بر ضرورت تقویت و توسعه فعالیت مراکز درمانی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران در عراق، از جمله پلی‌کلینیک‌های هلال‌احمرجمهوری اسلامی ایران و بیمارستان امام علی(ع)، تأکید شد.

بر این اساس، این مراکز می‌توانند با تعامل و حمایت وزارت بهداشت عراق، به بستری مؤثر برای توسعه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی، حضور و تبادل پزشکان، انتقال تجربه، اجرای دوره‌های آموزشی و ارائه خدمات درمانی باکیفیت تبدیل شوند.

کولیوند با تأکید بر اهمیت بیمارستان امام علی(ع) و دیگر ظرفیت‌های درمانی جمعیت در عراق، خواستار تقویت همکاری‌های اجرایی برای رفع موانع، توسعه خدمات و استفاده حداکثری از ظرفیت این مراکز شد.

وزیر بهداشت عراق نیز ضمن استقبال از توسعه همکاری‌ها، درخصوص پیگیری مسائل و مشکلات بیمارستان امام علی(ع) قول مساعد داد و بر همکاری برای حل مسائل این مرکز و تقویت ظرفیت‌های درمانی مشترک تأکید کرد.

یکی از محورهای مهم مذاکرات، طراحی و توسعه دوره‌های آموزشی تخصصی و فوق‌تخصصی با مشارکت جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران و وزارت بهداشت عراق بود.

در این چارچوب، استفاده از ظرفیت پزشکان متخصص و فوق‌تخصص ایرانی، استادان و کادرهای حرفه‌ای حوزه سلامت برای برگزاری دوره‌های آموزشی، انتقال تجربیات بالینی و ارتقای مهارت‌های تخصصی نیروهای عراقی مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین مقرر شد زمینه‌های لازم برای گسترش همکاری‌های علمی و آموزشی بررسی شود تا ارتباط میان مراکز درمانی و آموزشی دو کشور، به همکاری مستمر میان پزشکان، استادان، پرستاران و نیروهای تخصصی تبدیل شود.

رئیس جمعیت هلال‌احمر ایران در این زمینه گفت: آمادگی داریم دانش و تجربه متخصصان ایرانی را در اختیار همکاران عراقی قرار دهیم و هم‌زمان زمینه‌ای فراهم کنیم که پزشکان و متخصصان دو کشور در کنار یکدیگر، برنامه‌های مشترک آموزشی و درمانی را پیش ببرند. هدف این است که آموزش، درمان و انتقال تجربه در یک مسیر واحد و ماندگار دنبال شود.

از دیگر محورهای مهم این دیدار، اعلام آمادگی جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت در راه‌اندازی دانشکده پزشکی و پرستاری در کشور عراق بود؛ اقدامی که می‌تواند همکاری‌های سلامت میان دو کشور را وارد مرحله‌ای تازه و زیربنایی کند.

بر اساس مذاکرات انجام‌شده، ظرفیت‌های علمی، آموزشی و تخصصی ایران می‌تواند در کنار حمایت و همکاری وزارت بهداشت عراق، برای تربیت پزشکان، پرستاران و سایر نیروهای مورد نیاز نظام سلامت عراق به کار گرفته شود.

کولیوند در این‌باره تأکید کرد: آمادگی داریم در صورت توافق و فراهم‌شدن سازوکارهای لازم، در راه‌اندازی دانشکده پزشکی و پرستاری در کشور ع اق خصوصا در نجف اشرف مشارکت کنیم؛ زیرا باور داریم سرمایه‌گذاری در آموزش نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری برای آینده سلامت دو ملت است.

توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی نیز از محورهای مورد توجه این دیدار بود. جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای انتقال ظرفیت‌ها و تجربیات موجود در حوزه تولید و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و بررسی زمینه‌های مشارکت در توسعه این توانمندی‌ها در عراق اعلام کرد.

در این چارچوب، حمایت از ایجاد و تقویت ظرفیت تولید دارو و تجهیزات پزشکی در عراق با بهره‌گیری از توانمندی‌ها و تجربیات مجموعه‌های مرتبط با هلال‌احمر ایران می‌تواند به یکی از محورهای آینده همکاری میان دو طرف تبدیل شود.

این رویکرد، در کنار توسعه مراکز درمانی و تربیت نیروی متخصص، زمینه را برای شکل‌گیری زنجیره‌ای منسجم از «آموزش، درمان، دارو و تجهیزات پزشکی» فراهم می‌کند؛ زنجیره‌ای که هدف آن ارتقای ظرفیت‌های سلامت و افزایش همکاری‌های پایدار میان دو کشور است.

در ادامه مذاکرات، موضوع حضور پزشکان ایرانی در مراکز درمانی عراق نیز مورد توجه قرار گرفت. بر اساس تفاهم صورت‌گرفته، در صورت نیاز نظام سلامت عراق و با هماهنگی طرفین، استفاده از ظرفیت پزشکان ایرانی برای ارائه خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی می‌تواند در اولویت همکاری‌ها قرار گیرد.

این حضور، افزون بر ارائه خدمات مستقیم به بیماران، می‌تواند فرصتی برای انتقال تجربیات بالینی، آموزش نیروهای درمانی و شکل‌گیری تیم‌های مشترک پزشکی ایران و عراق باشد.

وزیر بهداشت عراق: با تمام توان برای تحقق همکاری‌ها گام برمی‌داریم

وزیر بهداشت عراق نیز در این دیدار با قدردانی از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران و جمعیت هلال‌احمر، بر عزم کشورش برای توسعه این مناسبات تأکید کرد و گفت: «خود را قدردان حمایت‌ها و همکاری‌های شما می‌دانم و با تمام توان برای ایجاد و توسعه این همکاری گام برخواهیم داشت.»

وی همچنین بر پیگیری مسائل بیمارستان امام علی(ع) و همکاری برای رفع مشکلات این مرکز تأکید کرد.