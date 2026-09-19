به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دارت آزاد کشور جام وحدت ۲ به میزبانی شهرداری منطقه ۱۷ تهران و با همکاری فدراسیون انجمن‌های ورزشی و انجمن دارت کشور برگزار شد.

در مجموع ۱۸۹ نفر در بخش حرفه‌ای و ۲۸۴ نفر در بخش نیمه‌حرفه‌ای برای حضور در این مسابقات ثبت‌نام کردند که در بخش حرفه‌ای، ۱۶۳ نفر در محل برگزاری مسابقات حضور یافته و به رقابت پرداختند.

در این دوره از مسابقات دارت قهرمانی کشور، ماهور رجبی در بخش حرفه‌ای بانوان بعد از شرکت‌کننده استان تهران، مقام دوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد و برنده ۱۷۰ میلیون ریال شد.

ماهور رجبی، دارتر خراسان جنوبی، همچنین در بیستمین دوره مسابقات قهرمانی دارت کشور که آذرماه ۱۴۰۴ در شهر ابریشم استان اصفهان برگزار شد، در بخش انفرادی موفق به کسب قهرمانی شد و مدال طلای این مسابقات را به استان خراسان جنوبی آورد.