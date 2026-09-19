https://mehrnews.com/x3d66q ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱ کد مطلب 6951110 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱ نصب کتیبههای ولادت امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی مشهد- تصاویری از نصب کتیبههای ولادت امام حسن عسکری(ع) در صحن و سرای حضرت رضا(ع) مشاهده می کنید. دریافت 4 MB کد مطلب 6951110 کپی شد مطالب مرتبط نصب کتیبههای ویژه ولادت پیامبر اسلام(ص) و امام صادق(ع) در حرم رضوی حرم حضرت رضا (ع) غرق در شادی میلاد امام حسن عسکری (ع) تعویض پرچم گنبد و نصب کتیبههای عزای امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی تدبیر یازدهمین امام؛ ناکامی توطئه مستکبران در عصر غیبت نصب کتیبه های دهه پایانی صفر در حرم مطهر امام رضا(ع) تعویض پرچم گنبد امام رضا(ع) به مناسبت سالروز رحلت حضرت معصومه(س) برچسبها امام حسن عسکری(ع) حرم امام رضا (ع) مشهد
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