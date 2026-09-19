  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۸ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۲۱

نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی

نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری(ع) در حرم رضوی

مشهد- تصاویری از نصب کتیبه‌های ولادت امام حسن عسکری(ع) در صحن و سرای حضرت رضا(ع) مشاهده می کنید.

دریافت 4 MB
کد مطلب 6951110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه