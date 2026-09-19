لزوم ارتقای سهم بازار و توسعه درآمدهای کارمزدی در حوزه ارزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، علی خورسندیان در این نشست با تبیین شرایط کلان اقتصادی اظهار کرد: تراز پرداختها یکی از شاخصهای بنیادین اقتصاد هر کشور است که مبادلات ارزی بینالمللی را بازتاب میدهد و تعادل یا عدم تعادل آن، مستقیماً بر کل توازن اقتصادی، فرآیند صادرات و واردات و ثبات مالی کشور اثرگذار است.
لزوم تداوم جریان تجارت خارجی در شرایط تحریمی
وی با اشاره به تحولات و محدودیتهای ناشی از تحریمهای بینالمللی افزود: در شرایط متعارف، سیاستها و ابزارهای متعارف بانکی پاسخگوی نیازهاست؛ اما امروز به دلیل محدودیتهای تحمیلی بر نقلوانتقال وجوه ارزی، کشور در شرایطی نامتعارف قرار دارد. این واقعیت ایجاب میکند که با اتخاذ راهکارهای هوشمندانه و منعطف، تداوم تجارت خارجی تضمین شود؛ چراکه به هیچ عنوان نمیتوان به بهانه تحریمها، جریان صادرات و واردات کشور را متوقف کرد.
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر ظرفیتهای این بانک برای اثرگذاری در نظام ارزی کشور تصریح کرد: بانک مسکن به عنوان یک نهاد بزرگ و معتبر مالی، پتانسیل بالایی برای بهبود جایگاه خود در بخش ارزی دارد و باید سهم بازار خود را از طریق هدفگذاری دقیق و برنامهریزی منسجم ارتقا دهد.
درآمدزایی کارمزدی عملیات ارزی، ضرورتی اجتناب ناپذیر
وی با اشاره به محدودیت منابع دولتی در تأمین افزایش سرمایه بانک خاطرنشان کرد: برای اینکه بانک مسکن بتواند مأموریتهای بزرگ و تخصصی خود را به بهترین نحو محقق کند، نیازمند تنوعبخشی به درآمدهای غیرمشاع، بهویژه درآمدهای کارمزدی حاصل از عملیات ارزی است. از این رو، تحول مثبت در این بخش ضرورتی اجتنابناپذیر محسوب میشود.
خورسندیان خطاب به مسئولان و رؤسای شعب ارزی سراسر کشور تأکید کرد: تمرکز جدی بر جذب سپردههای ارزی ارزانقیمت و افزایش سهم کارمزد خدمات ارزی باید در اولویت برنامههای اجرایی قرار گیرد. در همین راستا، آموزش و بهروزرسانی مهارتهای نوین کارکنان در جذب منابع ارزی و شناسایی ظرفیتهای منطقهای باید به صورت مستمر دنبال شود.
مدیرعامل بانک مسکن در پایان با اشاره به اهمیت نیمه دوم سال در رقابت میان شبکه بانکی گفت: شش ماه حیاتی و پرتحرک را پیش رو داریم و با توجه به رقابت فشرده در بازار، تمامی واحدها و شعب ارزی باید هرچه سریعتر برنامهها و اهداف مشخص و عملیاتی تا پایان سال را ارائه دهند تا با پایش مستمر عملکردها، به نتایج پیشبینیشده و رشد شاخصهای ارزی بانک مسکن دست یابیم.
نشست هم اندیشی و آموزشی خدمات ارزی بانک مسکن با سخنرانی مدیران ارشد بانک، پنل های آموزشی و پرسش و پاسخ ادامه یافت.
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