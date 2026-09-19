محمدرضا ولی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، با گرامیداشت یاد و خاطره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان و به‌ویژه ۳۷۴ شهید ورزشکار، اظهار کرد: در راستای برگزاری کنگره ۲ هزار و ۷۵۰ شهید استان، اجلاسیه گرامیداشت شهدای ورزشکار چهارمحال و بختیاری با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان و بسیج ورزشکاران در پارک ملت شهرکرد برگزار شد.

وی افزود: این اجلاسیه با برنامه‌های متنوع و در شأن شهدای ورزشکار برگزار شد و آمار ۳۷۴ شهید ورزشکار استان نیز براساس مستندات موجود و شواهد مربوط به سابقه ورزشی این شهدا ثبت و ضبط شده است.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری در ادامه با اشاره به سرانه ورزشی استان گفت: سرانه ورزشی مربوط به اماکن و زیرساخت‌های اداره‌کل ورزش و جوانان به‌طور میانگین حدود ۳۴ سانتی‌مترمربع است که در صورت احتساب باشگاه‌های خصوصی و اماکن ورزشی سایر دستگاه‌ها، این رقم به حدود ۷۹ سانتی‌مترمربع می‌رسد.

ولی‌پور با بیان اینکه سرانه ورزشی در شهرستان‌های استان متفاوت است، تصریح کرد: در برخی شهرستان‌ها این سرانه حدود ۱۷ سانتی‌مترمربع و در برخی مناطق بیش از ۵۰ سانتی‌مترمربع است. بر همین اساس، یکی از اولویت‌های ما ایجاد توازن در توسعه زیرساخت‌های ورزشی و افزایش سرانه در مناطق کم‌برخوردار است.

وی ادامه داد: پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساخت در دست اجراست و امیدواریم در صورت تخصیص مناسب اعتبارات، بخشی از این پروژه‌ها تا پایان سال جاری به سرانجام برسد.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری همچنین از افتتاح سالن اختصاصی هندبال شهرکرد خبر داد و گفت: این سالن با حضور رئیس فدراسیون هندبال افتتاح شد که می‌تواند در توسعه این رشته در استان مؤثر باشد.

ولی‌پور یکی از برنامه‌های مهم استان را ایجاد کمپ تیم‌های ملی در شهرکرد عنوان کرد و گفت: در ماه‌های گذشته اقدامات و پیگیری‌های متعددی برای اجرای این طرح انجام شده است. در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای میان استانداری، فدراسیون کشتی و اداره‌کل ورزش و جوانان منعقد شده و مقرر است یکی از مجموعه‌های ورزشی بزرگ استان در اختیار فدراسیون کشتی قرار گیرد.

وی افزود: فدراسیون کشتی برای سرمایه‌گذاری در این مجموعه حدود هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است که حدود ۵۰۰ میلیارد تومان آن از محل منابع ملی تأمین خواهد شد. در حال حاضر منتظر نهایی شدن قرارداد مشارکت عمومی و خصوصی هستیم و امیدواریم این موضوع به‌زودی محقق شود.

ولی‌پور اظهار کرد: ایجاد کمپ تیم‌های ملی می‌تواند آغازگر اتفاقات جدید و مؤثر در ورزش چهارمحال و بختیاری باشد و زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی در سطح کلان را فراهم کند.

وی با اشاره به وضعیت پروژه‌های نیمه‌تمام ورزشی استان گفت: در حال حاضر ۳۷ پروژه نیمه‌تمام ورزشی داریم که براساس سیاست‌های وزارت ورزش و جوانان و مسئولان ارشد استان اولویت‌بندی شده‌اند. تمرکز ما بر پروژه‌هایی است که بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند تا بتوانیم آنها را سریع‌تر به بهره‌برداری برسانیم.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری افزود: جلسات متعددی با گروه‌های فنی اداره‌کل و استانداری برگزار شده و برای این پروژه‌ها برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته است. در صورت تخصیص اعتبارات مناسب، پیش‌بینی می‌کنیم بیش از ۱۰ پروژه از این مجموعه تا پایان سال به مدار بهره‌برداری برسد.

وی در ادامه با اشاره به مطالبات قهرمانان ورزشی گفت: گلایه قهرمانان در خصوص حمایت‌های مالی کاملاً به‌جا است، اما بخش قابل توجهی از این موضوع به محدودیت منابع اعتباری بازمی‌گردد.

ولی‌پور افزود: حمایت از قهرمانان بخش مهمی از برنامه‌های ما خواهد بود و در حوزه ورزش قهرمانی نیز جلسات تخصصی برای بررسی چالش‌ها و پیدا کردن راهکارهای عملی برگزار خواهیم کرد.

وی همچنین از توافق اولیه با معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی خبر داد و گفت: مقرر شده با انعقاد تفاهم‌نامه، مسائل و چالش‌های حوزه ورزش استان به‌صورت علمی و پژوهشی بررسی شود و برای حدود ۱۸ تا ۱۹ موضوع تخصصی، از جمله مشکلات حوزه قهرمانان، راهکارهای علمی ارائه شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری با اشاره به محدودیت منابع برای آغاز پروژه‌های جدید گفت: با توجه به سیاست دولت مبنی بر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، تلاش می‌کنیم در کنار تکمیل طرح‌های موجود، پروژه‌های کم‌هزینه و کاربردی مانند زمین‌های چمن مصنوعی را نیز در مناطق مورد نیاز دنبال کنیم.

ولی‌پور درباره مشارکت صنایع در ورزش استان نیز اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های گذشته استقبال صنایع از حمایت و اسپانسری ورزش چندان مطلوب نبوده است. بخشی از این موضوع به خلأهای قانونی و بخشی نیز به شرایط اقتصادی صنایع استان بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: بسیاری از صنایع استان در مقیاس بزرگ فعالیت نمی‌کنند و از نظر اقتصادی آن‌قدر قدرتمند نیستند که بتوانند بخشی از سرمایه خود را به حمایت از ورزش اختصاص دهند؛ با این حال، قطعاً باید در این زمینه اقدامات جدی انجام شود.

سرپرست اداره‌کل ورزش و جوانان چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات تخصصی با صنایع را در دستور کار داریم و امیدواریم با همت مسئولان ارشد استان بتوانیم زمینه یک اقناع جمعی را فراهم کنیم تا صنایع نیز بتوانند از ورزش استان حمایت بیشتری داشته باشند.