روایت احداث یک بیمارستان با یک بیمار+فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، با اشاره به برخی اقدامات غیر منطقی در حوزه سلامت، گفت: یکی از مشکلات مزمن نظام سلامت ما، ساخت بیمارستان بدون شواهد و مبانی کافی است.

وی، ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی را یک کار اشتباه خواند و افزود: البته که ما باید نیاز مردم را جواب بدهیم، اما چون سراغ راهکار آن نمی رویم؛ احساس می کنیم با ساخت بیمارستان می توانیم به نیازهای درمانی مردم پاسخ بدهیم.

جعفریان ادامه داد: در گزارش های میدانی، مشاهده کرده ایم یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی فقط یک بیمار داشته است. در حالی که باید به مقوله «بیماردهی» در نظام درمان، توجه داشت و بعد اقدام به ساخت بیمارستان کرد.

وی گفت: راه حل ما حضور متخصص برای بیماران سرپایی است.