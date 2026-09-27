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۵ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۵

روایت احداث یک بیمارستان با یک بیمار+فیلم

روایت احداث یک بیمارستان با یک بیمار+فیلم

مشاور عالی و دستیار ویژه وزیر بهداشت، نسبت به برخی اقدامات غیر منطقی در ساخت و احداث بیمارستان بدون توجه به ضرورت هایی که وجود دارد، انتقاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان، در برنامه تلویزیونی کشیک سلامت، با اشاره به برخی اقدامات غیر منطقی در حوزه سلامت، گفت: یکی از مشکلات مزمن نظام سلامت ما، ساخت بیمارستان بدون شواهد و مبانی کافی است.

وی، ساخت بیمارستان ۳۲ تختخوابی را یک کار اشتباه خواند و افزود: البته که ما باید نیاز مردم را جواب بدهیم، اما چون سراغ راهکار آن نمی رویم؛ احساس می کنیم با ساخت بیمارستان می توانیم به نیازهای درمانی مردم پاسخ بدهیم.

جعفریان ادامه داد: در گزارش های میدانی، مشاهده کرده ایم یک بیمارستان ۳۲ تختخوابی فقط یک بیمار داشته است. در حالی که باید به مقوله «بیماردهی» در نظام درمان، توجه داشت و بعد اقدام به ساخت بیمارستان کرد.

وی گفت: راه حل ما حضور متخصص برای بیماران سرپایی است.

کد مطلب 6959716
حبیب احسنی پور

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