عالمان عصر صفوی چگونه به قدرت اجتماعی رسیدند؟

به گزارش خبرگزاری مهر، دوره صفویه یکی از مقاطع مهم در تاریخ تحولات علمی، مذهبی و سیاسی ایران و جهان تشیع به شمار می‌رود. با رسمیت یافتن مذهب تشیع در ایران، جایگاه عالمان دینی نیز دستخوش تحول شد و حضور آنان به تدریج از حوزه تدریس، تألیف و فعالیت‌های علمی فراتر رفت. عالمان در این دوره در شکل‌گیری و تقویت نهادهای مذهبی و آموزشی، گسترش معارف شیعی و ایجاد ارتباط میان بخش‌هایی از جامعه و ساختار سیاسی نقش قابل توجهی پیدا کردند.

در چنین شرایطی، مدارس، حوزه‌های علمی و مراکز مذهبی تنها محل انتقال دانش نبودند، بلکه به فضاهایی برای شکل‌گیری شبکه‌های علمی و اجتماعی عالمان نیز تبدیل شدند. ارتباط استادان و شاگردان، تألیف و رواج آثار علمی، حضور در مراکز مهم علمی و مذهبی و دستیابی به موقعیت‌های نهادی، می‌توانست دامنه نفوذ یک عالم را از محیط آموزشی فراتر ببرد و زمینه حضور او را در عرصه‌های گسترده‌تر اجتماعی و سیاسی فراهم کند.

اما یکی از پرسش‌های مهم در بررسی تاریخی این دوره آن است که این فرایند چگونه اتفاق می‌افتاد؟ یک عالم چگونه از برخورداری از دانش تخصصی به اعتبار علمی و سپس به نفوذ اجتماعی و نهادی دست پیدا می‌کرد؟ آیا دانش و تألیف آثار علمی به تنهایی برای دستیابی به چنین جایگاهی کافی بود یا عوامل دیگری مانند شبکه ارتباطی، حضور در مراکز علمی مهم و قرار گرفتن در موقعیت‌های نهادی نیز در این مسیر نقش داشتند؟

پژوهش تازه‌ای با عنوان «از سرمایه معرفتی تا ظرفیت اقتدار میانجی» به قلم دکتر رضا عیسی‌نیا، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ـ پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، با تمرکز بر همین مسئله، افق تازه‌ای را برای بررسی جایگاه اجتماعی و سیاسی عالمان دینی در عصر صفوی مطرح کرده است.

این مطالعه با بررسی فرایند تبدیل سرمایه‌های علمی به نفوذ نهادی در زندگی علامه ملاعبدالله یزدی، تلاش دارد از شیوه‌های متعارف زندگی‌نامه‌نویسی فراتر رود و به جای تمرکز صرف بر وقایع زندگی یک شخصیت، سازوکارهایی را شناسایی کند که امکان تبدیل دانش و اعتبار علمی به موقعیت اجتماعی و نهادی را فراهم می‌کنند. حاصل این بررسی، ارائه یک مدل تحلیلی ساختارمند برای فهم «مکانیزم قدرت‌گیری عالمان» است، مدلی که می‌تواند در مطالعات مشابه درباره تاریخ علم، عالمان و نهادهای مذهبی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

معمای تبدیل دانش به قدرت

یکی از پرسش‌های بنیادین در تاریخ‌نگاری عالمان دینی، نحوه عبور از مرز «دانش تخصصی» به «اثرگذاری اجتماعی و سیاسی» است. به بیان دیگر، برخورداری از دانش گسترده و حتی شناخته‌شدن در میان اهل علم، لزوماً به معنای برخورداری از نفوذ اجتماعی یا دستیابی به موقعیت نهادی نیست. از همین رو، باید حلقه‌های واسط میان «عالم بودن» و «اثرگذار شدن» را مورد بررسی قرار داد.

این مقاله با بهره‌گیری از رویکرد «فرایندکاوی»، زنجیره‌ای را ترسیم کرده است که نشان می‌دهد چگونه یک عالم می‌تواند با انباشت دانش، به جایگاهی برسد که میان میدان‌های مختلف، از حوزه علمیه و نهادهای مذهبی گرفته تا ساختار قدرت، پیوند برقرار کند.

مدل پیشنهادی پژوهش، این فرایند گذار را در قالب زنجیره‌ای پیوسته تعریف می‌کند:

تولید معرفت ← سرمایه معرفتی ← اعتبار علمی ← شبکه ارتباطی ← موقعیت نهادی ← ظرفیت اقتدار میانجی

اهمیت این زنجیره در آن است که قدرت و نفوذ عالم را حاصل یک عامل منفرد نمی‌داند. در این چارچوب، تولید دانش نقطه آغاز فرایند است، اما دانش زمانی می‌تواند به یک منبع اجتماعی اثرگذار تبدیل شود که برای عالم «سرمایه معرفتی» ایجاد کند. این سرمایه نیز از طریق شناخته‌شدن آثار، تدریس، تربیت شاگردان و حضور در محیط‌های علمی می‌تواند به «اعتبار علمی» تبدیل شود.

اعتبار علمی نیز پایان مسیر نیست و عالم برای آنکه بتواند اعتبار خود را به حوزه اجتماعی و نهادی منتقل کند، نیازمند شبکه‌ای از ارتباطات است. همین شبکه می‌تواند مسیر دستیابی او به موقعیت‌های نهادی را فراهم کند و در نهایت، قرار گرفتن در چنین موقعیتی به او امکان دهد میان حوزه‌های مختلف علمی، مذهبی، اجتماعی و سیاسی نقش واسطه و میانجی ایفا کند.

بنابراین این مدل نشان می‌دهد که چگونه یک دانشمند، به‌ویژه در دوره صفوی، با استقرار در مراکز علمی تراز اول و استفاده از ظرفیت‌های علمی و ارتباطی آنها، می‌توانسته دانش خود را ابتدا به «اعتبار» و سپس به «جایگاه نهادی» تبدیل کند.

نجف اشرف و شیراز، کانون‌های تولید اقتدار

زیست علمی ملاعبدالله یزدی در این پژوهش به‌عنوان یک نمونه‌کاوی برای اجرای این مدل در نظر گرفته شده است. در این چارچوب، مکان‌هایی که عالم در آنها تحصیل، تدریس یا فعالیت کرده است صرفاً به عنوان محل جغرافیایی زندگی او مورد توجه قرار نمی‌گیرند، بلکه هر یک بخشی از فرایند شکل‌گیری سرمایه علمی، ارتباطی و نهادی او محسوب می‌شوند.

مدرسه منصوریه شیراز: این نهاد در پژوهش به‌عنوان «مبدأ تولید سرمایه معرفتی» معرفی شده است. حضور علامه ملاعبدالله یزدی در این محیط، بستری را فراهم کرد تا دانش وی به «اعتبار علمی» تبدیل شود و پایه‌های اولیه شبکه ارتباطی او شکل گیرد. از این منظر، مدرسه تنها محل فراگیری یا انتقال دانش نیست، بلکه نهادی است که می‌تواند به دانش یک عالم اعتبار اجتماعی و علمی ببخشد و او را وارد شبکه گسترده‌تری از استادان، شاگردان و دیگر عالمان کند.

نجف اشرف، محیط چندمیدانی: نقطه عطف مدل، استقرار علامه در نجف است. مقاله تحلیل می‌کند که نجف در دوره صفوی نه فقط یک شهر زیارتی، بلکه «محیطی چندمیدانی» بوده است، یعنی نقطه‌ای که در آن فعالیت‌های علمی، مذهبی، اجتماعی و نهادی در هم تنیده‌اند.

بر اساس این تحلیل، حضور در چنین محیطی برای یک عالم امکان ارتباط همزمان با میدان‌های مختلف را فراهم می‌کرد. عالم در نجف تنها با محیط آموزشی ارتباط نداشت، بلکه می‌توانست در شبکه‌ای گسترده‌تر از مناسبات مذهبی، اجتماعی و نهادی قرار گیرد. همین ویژگی، امکان تبدیل اعتبار علمی به سرمایه‌ای با قابلیت اثرگذاری در عرصه‌های دیگر را افزایش می‌داد.

طبق این پژوهش، چنین محیط ساختاری فرصتی مهم برای عالمان فراهم می‌آورد تا با قرار گرفتن در مرکز این تلاقی، «ظرفیت دسترسی میان‌میدانی» خود را به حداکثر برسانند. در واقع، اهمیت نجف در این مدل صرفاً به جایگاه علمی یا مذهبی آن محدود نمی‌شود، بلکه به امکان ارتباطی مربوط است که میان عرصه‌های گوناگون ایجاد می‌کند.

از این منظر می‌توان بهتر فهمید که چرا جغرافیای علمی در بررسی تاریخ عالمان اهمیت دارد. حضور در یک مرکز علمی معتبر علاوه بر امکان تحصیل یا تدریس، می‌تواند امکان دیده‌شدن، برقراری ارتباط، کسب اعتبار و ورود به شبکه‌های گسترده‌تر را نیز برای یک عالم فراهم سازد. همچنین چارچوب تحلیلی مقاله از منظر سیاست‌گذاری علمی و فرهنگی امروز مورد توجه قرار می گیرد چرا که اگر نهادهای علمی و آموزشی تنها به تولید و انتقال دانش محدود شوند، بخشی از ظرفیت اجتماعی آنها بالفعل نخواهد شد. در مقابل، تقویت ارتباط این نهادها با جامعه و دیگر نهادهای اجتماعی و فراهم کردن زمینه حضور مؤثر نخبگان در شبکه‌های ارتباطی و موقعیت‌های نهادی، می‌تواند امکان تبدیل سرمایه علمی به ظرفیت اجتماعی را افزایش دهد.

نوآوری در روش‌شناسی، فراتر از زندگی‌نامه‌نویسی

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این پژوهش، تغییر واحد تحلیل است. در حالی که آثار کلاسیک شرح‌حال‌نگاری عمدتاً بر وقایع زندگی یک فرد، استادان، شاگردان، سفرها، تألیفات و مناصب او تمرکز دارند، این مقاله با استفاده از «فرایندکاوی»، به دنبال کشف «سازوکارهای تبدیل منابع» است.

به عبارت دیگر، پرسش فقط این نیست که ملاعبدالله یزدی در چه مراکزی حضور داشته، چه آثاری نوشته یا چه جایگاهی به دست آورده است، بلکه مسئله اصلی این است که این عناصر چگونه به یکدیگر متصل شده‌اند و چگونه یک مرحله، زمینه شکل‌گیری مرحله بعد را فراهم کرده است.

در چنین رویکردی، تألیف یک اثر علمی صرفاً یک رویداد در زندگی عالم محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند عاملی برای تولید اعتبار علمی باشد. تدریس نیز صرفاً انتقال دانش نیست، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری شبکه‌ای از شاگردان و روابط علمی منجر شود. حضور در یک مرکز علمی نیز تنها جابه‌جایی جغرافیایی نیست، بلکه ممکن است امکان ورود به شبکه‌های جدید و دستیابی به موقعیت‌های نهادی را ایجاد کند.

نویسنده تأکید دارد که اعتبار علمی به خودی خود یک شبکه نهادی ایجاد نمی‌کند، بلکه این «ظرفیت» باید با کنش‌های هدفمند عالم در شبکه‌های علمی، مانند آموزش، تألیف و ارتباطات، فعال شود.

این پژوهش نشان می‌دهد که ملاعبدالله یزدی چگونه توانسته است با تکیه بر آثار درسی ماندگار خود، از جمله حاشیه‌های مشهور منطقی، جایگاهی تثبیت‌شده در نهادهای آموزشی پیدا کند، جایگاهی که خود زمینه‌ساز دسترسی‌های بعدی به مناصب و ارتباطات بوده است.

بنابراین، تفاوت اصلی این پژوهش با یک زندگی‌نامه تاریخی معمولی در این است که به جای کنار هم قرار دادن مجموعه‌ای از وقایع، به دنبال توضیح رابطه میان آنهاست. در این چارچوب، زندگی عالم به صورت یک «فرایند» دیده می‌شود که در آن دانش، اعتبار، شبکه و نهاد به یکدیگر متصل شده و در نهایت امکان شکل‌گیری اقتدار را فراهم می‌کنند.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که انباشت دانش به‌تنهایی برای حل مسائل عمومی کافی نیست، بلکه تبدیل نخبگان به نیروهای اثرگذار در گرو «ساخت شبکه‌های ارتباطی پویا»، «حضور در موقعیت‌های نهادی کارآمد» و «کسب ظرفیت میانجی‌گری فعال» است.

این پژوهش در حقیقت به درک دقیق‌تر از عصر صفوی کمک می کند و قدرت عالمان صفوی نه صرفاً یک امر تصادفی، بلکه نتیجه فرایندی می داند که در آن منابع علمی و نهادی نقش مهمی ایفا می‌کنند.این نگاه امکان تحلیل دقیق‌تر رابطه میان «علم» و «قدرت» را فراهم می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه منابع معرفتی می‌توانند در شرایط تاریخی مناسب به منابع اجتماعی و نهادی تبدیل شوند.

مسئله دیگر توجه به تعریف متفاوت از نقش عالم است. عالم در این پژوهش بلکه می‌تواند به «کارگزار فرهنگی» تبدیل شود که با اتکا به اعتبار علمی و شبکه‌های ارتباطی خود، میان حوزه‌های مختلف ارتباط برقرار می‌کند و صرفا یک معلم نیست. در چنین جایگاهی، عالم می‌تواند میان بدنه جامعه، نهادهای علمی و مذهبی و ساختار قدرت نقش واسطه داشته باشد. مفهوم «اقتدار میانجی» نیز از همین نقطه اهمیت پیدا می‌کند. اقتدار مورد بحث در اینجا صرفاً به معنای برخورداری از منصب رسمی یا قدرت سیاسی مستقیم نیست، بلکه به ظرفیتی اشاره دارد که فرد از طریق آن می‌تواند میان میدان‌های مختلف ارتباط ایجاد کند و به واسطه اعتبار و موقعیت خود، در بیش از یک حوزه اثرگذار باشد.