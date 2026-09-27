شهریه رشته های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر طاهره چنگیز معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جدول شهریه دانشجویان شهریه پرداز دانشگاه های علوم پزشکی برای سال تحصیلی ۱۴۰۶ - ۱۴۰۵ را ابلاغ کرده است.

در این جدول شهریه متغیر و شهریه ثابت مقاطع مختلف تحصیلی شامل کاردانی و کارشناسی، دکتری عمومی پزشکی، دکتری عمومی دندانپزشکی و دکتری عمومی داروسازی ذکر شده است.

شهریه مقاطع کاردانی و کارشناسی رشته های علوم پزشکی

براساس این جدول شهریه ثابت مقطع کاردانی و مقطع کارشناسی به ازای هر نیمسال ۱۷۰ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۶۷ ریال و هر واحد نظری دروس عمومی ۲۵ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۴۰۰ ریال، هر واحد عملی دروس عمومی ۳۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۳۳ ریال، هر واحد نظری دروس پایه ۲۷ میلیون و ۳۵۴ هزار و ۲۷ ریال، هر واحد عملی دروس پایه ۳۷ میلیون و ۶۱۱ هزار و ۷۸۷ ریال، هر واحد نظری دروس اختصاصی ۳۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۳۳ ریال، هر واحد عملی آزمایشگاه دروس اختصاصی ۴۷ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۴۷ ریال و هر واحد عملی کارآموزی دروس اختصاصی ۴۷ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۵۴۷ ریال است.

شهریه مقطع دکتری عمومی پزشکی

شهریه ثابت مقطع دکتری عمومی پزشکی به ازای هر نیمسال ۳۴۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۴ ریال، در بخش متغیر به ازای هر واحد نظری دروس عمومی ۲۵ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۴۰۰ ریال، هر واحد عملی دروس عمومی ۳۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۳۳ ریال، هر واحد نظری دروس پایه ۵۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۹۳۳ ریال، هر واحد عملی دروس پایه ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال است.

همچنین شهریه مقطع دکتری عمومی پزشکی به ازای هر نیمسال تحصیلی برای هر واحد نظری دروس اختصاصی ۷۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۲۰۰ ریال، هر واحد عملی آزمایشگاه دروس اختصاصی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال، هر واحد عملی کارآموزی دروس اختصاصی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال ، هر واحد کارورزی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال و هر واحد پایان نامه ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال است.

شهریه مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی

شهریه ثابت مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی به ازای هر نیمسال ۳۴۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۴ ریال، در بخش متغیر به ازای هر واحد نظری دروس عمومی ۲۵ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۴۰۰ ریال، هر واحد عملی دروس عمومی ۳۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۳۳ ریال، هر واحد نظری دروس پایه ۵۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۹۳۳ ریال، هر واحد عملی دروس پایه ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال است.

همچنین شهریه متغیر مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی به ازای هر نیمسال تحصیلی برای هر واحد نظری دروس اختصاصی ۷۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۲۰۰ ریال، هر واحد عملی آزمایشگاه دروس اختصاصی ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال، هر واحد عملی کارآموزی دروس اختصاصی ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال، هر واحد کارورزی ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال و هر واحد پایان نامه ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال است.

شهریه مقطع دکتری عمومی داروسازی

شهریه ثابت مقطع دکتری عمومی داروسازی به ازای هر نیمسال ۳۴۱ میلیون و ۹۲۵ هزار و ۳۳۴ ریال، در بخش متغیر به ازای هر واحد نظری دروس عمومی ۲۵ میلیون و ۶۴۴ هزار و ۴۰۰ ریال، هر واحد عملی دروس عمومی ۳۴ میلیون و ۱۹۲ هزار و ۵۳۳ ریال، هر واحد نظری دروس پایه ۵۹ میلیون و ۸۳۶ هزار و ۹۳۳ ریال، هر واحد عملی دروس پایه ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال است.

همچنین شهریه متغیر مقطع دکتری عمومی داروسازی به ازای هر نیمسال تحصیلی برای هر واحد نظری دروس اختصاصی ۷۶ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۲۰۰ ریال، هر واحد عملی آزمایشگاه دروس اختصاصی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال، هر واحد عملی کارآموزی دروس اختصاصی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال ، هر واحد کارورزی ۹۴ میلیون و ۲۹ هزار و ۴۶۷ ریال و هر واحد پایان نامه ۱۳۶ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۱۳۴ ریال است.