صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت آب‌وهوای کشور اظهار کرد: امروز (یکشنبه، ۵ مهر) در برخی نقاط استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شمال آذربایجان شرقی، ارتفاعات اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی، خراسان شمالی و سمنان، در برخی ساعات بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی روز دوشنبه (۶ مهر) در برخی نقاط آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ارتفاعات البرز و کرمان، روز سه‌شنبه (۷ مهر) در نوار شمالی کشور و کرمان و روز چهارشنبه (۸ مهر) در سواحل دریای خزر و شمال شرق کشور مورد انتظار است.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی درباره وضعیت جوی پایتخت نیز گفت: آسمان تهران امروز (۵ مهر) صاف و کمی ابری خواهد بود و در بعضی ساعات افزایش وزش باد پیش‌بینی می‌شود. حداقل دمای تهران ۲۳ درجه و حداکثر دما ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد بود.

وی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای استان تهران یادآور شد: این هشدار به دلیل فعالیت ناپیوسته زبانه سامانه بارشی صادر شده و براساس آن، تا روز دوشنبه (۶ مهر) در بعضی ساعات مه رقیق، گاهی بارش باران، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی در دامنه و ارتفاعات استان تهران، به‌ویژه مناطق شمال شرق، پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان درباره آثار این مخاطره جوی ادامه داد: لغزندگی معابر و جاده‌ها، به‌ویژه مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، از پیامدهای احتمالی این شرایط است. همچنین در بعضی ساعات مه و کاهش شعاع دید، امکان آبگرفتگی موقت بعضی نواحی و معابر و جاری شدن روان‌آب نیز وجود دارد.

وی تاکید کرد: بالا آمدن موقت سطح آب بعضی رودخانه‌ها و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، به‌ویژه در مناطق شمال شرقی استان تهران، از دیگر مخاطرات مورد انتظار است. همچنین در نواحی کوهستانی احتمال سقوط سنگ و رانش زمین وجود دارد.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی با اشاره به پیامدهای این شرایط برای بخش کشاورزی گفت: احتمال خسارت به محصولات و امکانات کشاورزی نیز وجود دارد.

وی گفت: این شرایط جوی با کاهش نسبی دما به‌طور میانگین ۲ تا ۴ درجه سلسیوس همراه خواهد بود و احتمال یخبندان موقت شبانه سطح زمین، به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، وجود دارد.

ضیائیان در پایان خاطرنشان کرد: همچنین احتمال وقوع رگبار برف در ارتفاعات بالادست و قله‌ها پیش‌بینی می‌شود و لازم است در تردد در مسیرهای کوهستانی و ارتفاعات، شرایط جوی مورد توجه قرار گیرد.