جودوکاران ایران رقبای خود را شناختند

به گزارش خبرنگار مهر از ناکویا، رقابت های جودو در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ایچی- ناگویا از فردا چهارشنبه هشتم مهرماه با حضور ۲۰۴ جودوکار آغاز می شود.

در روز نخست این مسابقات تیم کشورمان دو نماینده دارد. مهسا شکیبایی در وزن ۵۲- کیلوگرم دور نخست به دیدار «قربان زاده» از تاجیکستان می رود و در صورت برتری «بایانمونخ» از مغولستان را پیش رو خواهد داشت.

ابوالفضل محمودی هم در وزن ۶۶- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «کیم چانگ یون» از کره جنوبی دیدار می کند.

پنجشنبه نهم مهرماه سمیرا خاک خواه در اولین دیدار باید با «تائو یونگ» از چین یپکار کند و در صورت برتری به دیدار برنده مبارزه کره جنوبی و فیلیپین خواهد رفت.

الیاس پرهیزگاری هم در وزن ۹۰- کیلوگرم بعد از یک دور استراحت با «البایکوف» از امارات مبارزه می می کند.

جمعه ۱۰ مهرماه در وزن ۷۸- کیلوگرم زنان، مریم بربط در نخستین دیدار «اوتوگان بایار» از مغولستان را پیش رو دارد و در صورت برتری به دیدار «هانگ تائو» از چین می رود.

امیرعباس چوپان دیگر نماینده ایران است که روز جمعه در وزن ۹۰- کیلوگرم به دیدار «ویتشیکا» از کامبوج خواهد رفت و در ادامه برنده مبارزه تاجیکستان و ازبکستان را پیش رو خواهد داشت