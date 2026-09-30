پایان کار جودو در روز نخست با حذف محمودی

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی صبح امروز (چهارشنبه ۸ مهر) در سالن آیجی ناگویا آغاز شد که طی آن ابوالفضل محمودی برابر «کیم چانگ یون» از کره جنوبی قرار گرفت.



در این مبارزه که دو جودوکار رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند در پایان حریف کره ای با «هانسوکو» - سه اخطار و اخراج - نتنیجه را به سود خود تمام کرد تا ابوالفضل محمودی هم از دور مسابقات کنار برود.



قبل از این مهسا شکیبایی عضو تیم ملی جودو بانوان ایران با قبول شکست برابر حریفی از تاجیکستان از دور مسابقات کنار رفته بود.



تیم ملی جودو ایران در ادامه این مسابقات چهار جودوکار دیگر خواهد داشت که دو ملی پوشان دختران و دو ملی پوش پسران روزهای پنجشنبه و جمعه مبارزات خود را برگزار خواهند کرد.



هدایت تیم ملی جودو مردان ایران بر عهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان نیز برعهده معصومه جعفری است. ایوب رستمی هم به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی را همراهی می کند.