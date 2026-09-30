  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۸ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۸

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار جودو در روز نخست با حذف محمودی

پایان کار جودو در روز نخست با حذف محمودی

عضو تیم ملی جودو ایران در نخستین مبارزه خود برابر حریفی از کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی صبح امروز (چهارشنبه ۸ مهر) در سالن آیجی ناگویا آغاز شد که طی آن ابوالفضل محمودی برابر «کیم چانگ یون» از کره جنوبی قرار گرفت.

در این مبارزه که دو جودوکار رقابت نزدیکی با یکدیگر داشتند در پایان حریف کره ای با «هانسوکو» - سه اخطار و اخراج - نتنیجه را به سود خود تمام کرد تا ابوالفضل محمودی هم از دور مسابقات کنار برود.

قبل از این مهسا شکیبایی عضو تیم ملی جودو بانوان ایران با قبول شکست برابر حریفی از تاجیکستان از دور مسابقات کنار رفته بود.

تیم ملی جودو ایران در ادامه این مسابقات چهار جودوکار دیگر خواهد داشت که دو ملی پوشان دختران و دو ملی پوش پسران روزهای پنجشنبه و جمعه مبارزات خود را برگزار خواهند کرد.

هدایت تیم ملی جودو مردان ایران بر عهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان نیز برعهده معصومه جعفری است. ایوب رستمی هم به عنوان سرمربی و مربی تیم ملی را همراهی می کند.

کد مطلب 6963128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۹:۵۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      0 0
      پاسخ
      عالیه با قدرت ادامه بدید
      • IR ۱۰:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
        0 0
        دوازده ساله که میراسماعیلی درمسئولیتهای نایب رییسی و رییسی فدراسیون جودو همچنان عالی ادامه میدهد .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها