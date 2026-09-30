ابوالفضل محمودی: می توانستم برابر نفر ششم جهان برنده باشم

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمودی ملی پوش ۶۶- کیلوگرم ایران که در نخستین مبارزه خود در رقابت های جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر حریفی از کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت گفت: حریفم جزو نفرات برتر دنیا بود و رقابت نزدیکی با هم داشتیم و تا ثانیه های پایانی مساوی بودیم اما با اخطار بیشتر من بازنده شدم.



وی ادامه داد: حریف باتجربه ای داشتم اما می توانستم برنده باشم. تلاشم را خواهم کرد که در رویدادهای آینده و بازی های بعدی آسیایی و المپیک بتوانم عملکرد بهتری داشته باشم.