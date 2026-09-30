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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

ابوالفضل محمودی: می توانستم برابر نفر ششم جهان برنده باشم

ابوالفضل محمودی: می توانستم برابر نفر ششم جهان برنده باشم

عضو تیم ملی جودو ایران پس از شکست در مبارزه نخست برابر حریفی از کره جنوبی گفت: حریف قدرتمندی داشتم که نفر ششم دنیا بود اما می توانستم برنده باشم. 

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل محمودی ملی پوش ۶۶- کیلوگرم ایران که در نخستین مبارزه خود در رقابت های جودو بیستمین دوره بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا برابر حریفی از کره جنوبی شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت گفت: حریفم جزو نفرات برتر دنیا بود و رقابت نزدیکی با هم داشتیم و تا ثانیه های پایانی مساوی بودیم اما با اخطار بیشتر من بازنده شدم.

وی ادامه داد: حریف باتجربه ای داشتم اما می توانستم برنده باشم. تلاشم را خواهم کرد که در رویدادهای آینده و بازی های بعدی آسیایی و المپیک بتوانم عملکرد بهتری داشته باشم.

کد مطلب 6963234
سیده فرزانه شریفی

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    نظرات

    • IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
      2 0
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      از 470 طلا فقط سی و چند مدال گرفتن در شان ایران نیست واقعا این نتایج جای تاسف داره. چرا بودجه ورزش انقد باید محدود باشه؟ عادت کردیم به شکست خوردن. این همه خرج فوتبال کردید چیشده؟ هر دوره المپیک و اسیا همینه ولی دو هفته بعد یادتون میره بربد بچسبید به هیجانات پوچ فوتبال و قراردادهای چند هزار میلیاردیش. مثلا چرا در دوچرخه سواری و کانو انقدر ضعیفیم که از حدود پنجاه طلا حتی یکی هم نداریم؟
      • IR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
        1 0
        اینها به شکست جودوکاران با اون همه درامد دریافتی از احکام کمربند از جامعه جودو ربطی ندارد .

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