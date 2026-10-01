الیاس پرهیزگار از رسیدن به مرحله نیمه نهایی بازماند

به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ - کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.
جودوکار باتجربه تیم ملی ایران در مبارزه نخست خود برابر «البایکوف» از امارات که یک روسی الاصل بود با ضربه فنی به پیروزی رسید و در مبارزه دوم به مصاف ابوبکر شروف از تاجیکستان رفت و در یک رقابت نزدیک ۲ بر یک برابر این حریف شکست خورد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی و جمع چهار نفر برتر بازماند.
پرهیزگار باید در گروه شانس مجدد مبارزاتش را برای کسب مدال برنز ادامه دهد.
پیش از این و در روز نخست مسابقات جودو، مهسا شکیبایی و ابوالفضل محمودی برای تیم ملی ایران روی تاتامی رفتند که هر دو ملی پوش نتوانستند به مراحل بالا صعود کنند و از دور مسابقات کنار رفتند.
در مسابقات دومین روز هم سمیرا خاک خواه با شکست برابر جودوکاری از چین نتوانست به مرحله بعد راه پیدا کند و از دور مسابقات کنار رفت.
هدایت تیم ملی مردان ایران برعهده رشاد ممدوف است و هدایت تیم ملی بانوان را هم معصومه جعفری برعهده دارد. ایوب رستمی مربی تیم ملی هم به عنوان سرپرست این دو تیم را همراهی می کند.
ملی پوش جودو ایران با قبول شکست برابر حریفی از تاجیکستان نتوانست به جمع چهار جودوکار برتر وزن ۸۱ - کیلوگرم بازی های آسیایی ۲۰۲۶ راه پیدا کند.
به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از مسابقات جودو بیستمین دوره بازی های آسیایی از صبح امروز (پنجشنبه ۹ مهر) در سالن آیجی شهر ناگویا ژاپن آغاز شد و طی آن الیاس پرهیزگار در وزن ۸۱ - کیلوگرم به مصاف حریفانش رفت.
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