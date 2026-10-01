خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: خارگ برای صنعت نفت ایران صرفاً یک جزیره نفتی نیست؛ نقطه‌ای است که بخش مهمی از مسیر نفت خام کشور از تولید و انتقال به ذخیره‌سازی و صادرات در آن به یکدیگر متصل می‌شود. به همین دلیل، هرگونه اختلال در فعالیت پایانه‌های نفتی این جزیره می‌تواند آثار خود را در بخش‌های مختلف زنجیره نفت نشان دهد.

جنگ ۴۰ روزه، این زنجیره را با آزمونی جدی مواجه کرد؛ از یک سو تأسیسات خارگ هدف حملات قرار گرفت و از سوی دیگر، با افزایش ورودی نفت خام، ضرورت مدیریت ظرفیت مخازن و استمرار خروجی نفت اهمیت بیشتری پیدا کرد.

۵۴۸ اصابت و ۷۰ میلیون بشکه صادرات

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط فعالیت پایانه نفتی خارگ در جنگ اخیر اظهار کرد: در جریان این جنگ، پایانه نفتی خارگ با ۵۴۸ مورد اصابت مواجه شد که بخش عمده این حملات با موشک‌های سنگرشکن انجام گرفت، اما کارکنان پایانه توانستند ۷۰ میلیون بشکه نفت صادر کنند.

عباس اسدروز افزود: میانگین صادرات نفت از خارگ در طول جنگ ۴۰ روزه حدود ۱۰ درصد بیشتر از دوره پیش از جنگ بود و این موضوع حاصل حضور مستمر و تلاش کارکنان پایانه نفتی خارگ در شرایط دشوار جنگی بود.

اسدروز با اشاره به جایگاه خارگ در صنعت نفت کشور گفت: این جزیره بزرگ‌ترین پایانه نفتی کشور است و حدود ۹۳ درصد نفت خام کشور در خارگ دریافت، ذخیره‌سازی و صادر می‌شود؛ بنابراین استمرار فعالیت آن اهمیت ویژه‌ای در زنجیره نفت کشور دارد.

افزایش ورودی نفت و مدیریت هم‌زمان مخازن و صادرات

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران در ادامه به تغییر شرایط عملیاتی پایانه در جریان جنگ اشاره کرد و گفت: در این دوره، سه متغیر اصلی شامل ورودی نفت خام، موجودی مخازن راهبردی و خروجی نفت باید به صورت هم‌زمان مدیریت می‌شد.

وی ادامه داد: پس از حمله به انبار نفت تهران، حدود ۳۰۰ هزار بشکه به ورودی نفت پایانه خارگ اضافه شد و همین موضوع ضرورت مدیریت دقیق‌تر موجودی مخازن و خروجی نفت را افزایش داد.

اسدروز تأکید کرد: برای جلوگیری از ایجاد اختلال در زنجیره تولید و ذخیره‌سازی، میزان صادرات نیز افزایش یافت و تلاش شد جریان نفت در هیچ‌یک از حلقه‌های این زنجیره با وقفه مواجه نشود.

«توقف صادرات» در دستور کار نبود

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران با بیان اینکه حفظ صادرات نفت در جریان جنگ یک مأموریت راهبردی بود، اظهار کرد: نخستین راهبرد ما این بود که صادرات نفت به عنوان یکی از مؤلفه‌های پشتیبانی از اقتصاد ملی، غیرقابل تعلیق باشد.

وی افزود: حضور مدیران در صحنه موجب شد فاصله میان تصمیم‌گیری و اجرا کاهش پیدا کند و حتی در برخی موارد به صفر برسد؛ موضوعی که امکان واکنش سریع در برابر تهدیدهای متغیر و پیچیده را فراهم کرد.

اسدروز گفت: کارکنان پایانه‌های نفتی در سخت‌ترین شرایط پای کار ماندند و اجازه ندادند جریان صادرات نفت متوقف شود؛ اقدامی که فراتر از یک مأموریت سازمانی و در واقع یک مأموریت ملی برای پشتیبانی از اقتصاد کشور بود.

خارگ؛ تجربه‌ای که از دفاع مقدس تا امروز ادامه دارد

وی با اشاره به سابقه تاریخی خارگ در دوران دفاع مقدس بیان کرد: در طول هشت سال دفاع مقدس که ۲۸۸۸ روز به طول انجامید، خارگ بیش از ۲۸۰۰ بار هدف حمله قرار گرفت و بارها آژیر قرمز در این جزیره به صدا درآمد، اما کارکنان صنعت نفت در محل کار خود ماندند و اجازه ندادند صادرات نفت حتی برای یک روز متوقف شود.

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران افزود: این روحیه در سال‌های پس از جنگ نیز ادامه پیدا کرد و در جنگ‌های اخیر بار دیگر شاهد حضور و پایداری کارکنان صنعت نفت در صحنه بودیم.

اهمیت خارگ فراتر از ظرفیت صادراتی است

کارشناس حوزه انرژی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد خارگ در شرایط جنگی اظهار کرد: اهمیت پایانه‌ای مانند خارگ فقط در میزان نفتی که از آن صادر می‌شود خلاصه نمی‌شود؛ این پایانه در واقع یکی از حلقه‌های اصلی اتصال تولید نفت به بازار صادراتی است.

رضا ناصری کریموند افزود: زمانی که ورودی نفت خام افزایش پیدا می‌کند، مدیریت مخازن و خروجی نفت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا کاهش صادرات می‌تواند به افزایش موجودی مخازن و در ادامه ایجاد محدودیت در دریافت نفت جدید منجر شود.

این کارشناس انرژی ادامه داد: بنابراین افزایش صادرات خارگ در جریان جنگ را باید در چارچوب مدیریت یک زنجیره کامل دید؛ زنجیره‌ای که از دریافت نفت خام و انتقال آن آغاز می‌شود و پس از ذخیره‌سازی و عملیات دریایی، به بارگیری و صادرات ختم می‌شود.

وی تأکید کرد: تداوم این فرآیند در شرایطی که خود تأسیسات پایانه هدف حملات قرار گرفته بودند، نشان‌دهنده اهمیت آمادگی عملیاتی، تعمیرات، ایمنی، نیروی انسانی و مدیریت بحران در چنین زیرساخت‌هایی است.

نوسازی زیرساخت‌ها؛ مأموریت پس از جنگ

مدیرعامل شرکت پایانه‌های نفتی ایران از تداوم برنامه‌های نوسازی و تعمیرات اساسی در پایانه نفتی خارگ خبر داد و گفت: طی یکی دو سال گذشته حدود ۵۰۰ میلیون یورو برای طرح‌های مربوط به خطوط لوله، مخازن ذخیره‌سازی، اسکله‌های صادراتی و دیگر زیرساخت‌های عملیاتی، پشتیبانی و رفاهی اختصاص یافته است.

عباس اسدروز افزود: در حال حاضر تعمیرات اساسی هفت تا هشت مخزن با ظرفیت مجموع یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در حال انجام است و تعمیرات اساسی اسکله‌های شرقی و غربی پایانه نفتی خارگ نیز در دستور کار قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: مخازن پایانه خارگ دارای ظرفیت‌هایی از ۱۴۰ هزار بشکه تا یک میلیون بشکه هستند و نوسازی و تعمیرات اساسی آنها در قالب طرح‌های پیش‌بینی‌شده دنبال می‌شود.

خارگ؛ یک جزیره با یک مأموریت راهبردی

۴۰ روز جنگ برای خارگ فقط یک دوره عملیاتی متفاوت نبود؛ آزمونی بود برای زیرساختی که در طول دهه‌ها بارها در شرایط بحرانی قرار گرفته است.

در این مدت، ۷۰ میلیون بشکه نفت از خارگ صادر شد؛ در حالی که پایانه با صدها مورد اصابت مواجه بود و هم‌زمان باید افزایش ورودی نفت، ظرفیت مخازن و خروجی نفت را مدیریت می‌کرد.

این ارقام در کنار یکدیگر، تصویری روشن از جایگاه خارگ در زنجیره نفت ایران ارائه می‌کنند؛ جزیره‌ای که مأموریت آن با پایان تولید نفت تمام نمی‌شود و در نقطه‌ای قرار دارد که استمرار فعالیت آن می‌تواند بر تداوم زنجیره صادرات اثرگذار باشد.

خارگ در جنگ ۴۰ روزه یک بار دیگر نشان داد که در نقشه نفت ایران، فقط یک نقطه روی خلیج فارس نیست؛ حلقه‌ای راهبردی است که باید جریان نفت را حتی در سخت‌ترین شرایط، از میدان تولید تا اسکله صادراتی زنده نگه دارد.