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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۲۰:۱۱

توسط متخصصان ایرانی/

عملیات تعمیر یکی از گوی های پایانه نفتی خارگ آغاز شد

عملیات تعمیر یکی از گوی های پایانه نفتی خارگ آغاز شد

خارگ - خبرگزاری مهر: - رئیس پایانه نفتی جزیره خارگ گفت: عملیات تعمیر یکی از هفت گوی شناور (SBM) این پایانه به دست متخصصان داخلی آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسدروز افزود: نفتکشها می توانند همزمان دونوع نفت خام سبک و سنگین را از این گوی شناور بارگیری کنند.

وی افزود: زمانی که اسکله های بارگیری و صادرات نفت پایانه نفتی خارک در حال تعمیر اساسی هستند و یا زمانی که کالا و قطعات مورد نیاز اسکله ها فراهم نیست، از این گوی های شناور به عنوان جایگزینی برای بارگیری و صادرات نفت خام استفاده می شود.

رئیس پایانه نفتی جزیره خارگ گفت: این گوی شناور 250 هزار تنی  که برای نخستین بار به بیرون دریا هدایت شده، بزرگترین SBM پایانه خارک است و تعمیرات اساسی آن که تعویض تمامی قطعات متحرک گوی را دربرمی گیرد، حداکثر تا سه ماه آینده پایان می یابد.

اسدروز یادآور شد: جزیره خارگ بزرگترین مرکز صادرات نفت خام کشور است که امکان ذخیره سازی و صادرات نفت، ارتفاعات مناسب برای احداث مخازن نفتی و نزدیکی به مبادی تولید نفت خام، از مهمترین ویژگی هایی است که موقعیت ممتازی را برای این جزیره رقم زده است.

کد مطلب 1435553

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