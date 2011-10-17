عملیات تعمیر یکی از گوی های پایانه نفتی خارگ آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس اسدروز افزود: نفتکشها می توانند همزمان دونوع نفت خام سبک و سنگین را از این گوی شناور بارگیری کنند.

وی افزود: زمانی که اسکله های بارگیری و صادرات نفت پایانه نفتی خارک در حال تعمیر اساسی هستند و یا زمانی که کالا و قطعات مورد نیاز اسکله ها فراهم نیست، از این گوی های شناور به عنوان جایگزینی برای بارگیری و صادرات نفت خام استفاده می شود.

رئیس پایانه نفتی جزیره خارگ گفت: این گوی شناور 250 هزار تنی که برای نخستین بار به بیرون دریا هدایت شده، بزرگترین SBM پایانه خارک است و تعمیرات اساسی آن که تعویض تمامی قطعات متحرک گوی را دربرمی گیرد، حداکثر تا سه ماه آینده پایان می یابد .