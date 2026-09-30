آمیدی: کشور ما وارد مرحله جدیدی از روابط بین المللی خود می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق امروز چهارشنبه گفت: به مناسبت روز حاکمیت، عالی‌ترین تبریکات خود را به مردم عراق تقدیم می‌کنیم و تأکید داریم که حاکمیت عراق، استقلال تصمیم‌گیری ملی، تمامیت ارضی و سلامت نهادهای این کشور، اصولی عالی و غیرقابل مذاکره هستند. اراده مردم عراق و منافع ملی آنان نیز مبنای ترسیم حال و آینده کشور و تعیین گزینه‌ها و روابط آن خواهد بود.

وی در این پیام افزود: حاکمیت تنها در سایه وجود دولتی قدرتمند، برخوردار از نهادهای ریشه‌دار و مستحکم و حاکمیت قانون کامل می‌شود؛ دولتی که تصمیمات حاکمیتی را در انحصار خود داشته باشد و مسئولیت‌های قانونی و قانون اساسی خود را در سراسر خاک کشور اعمال کند. بر همین اساس، تصمیم‌گیری درباره صلح و جنگ، حقی انحصاری برای دولت و نهادهای قانون اساسی آن است. همچنین ساماندهی مسأله سلاح و قرار گرفتن آن تحت کنترل حکومت و قرار دادن تمامی اشکال قدرت در چارچوب قانون اساسی و قانون، از ارکان اساسی حفظ حاکمیت، حمایت از ثبات و تحکیم اقتدار دولت است.

نزار آمیدی در این پیام تصریح کرد: در این مناسبت ملی، بار دیگر از همه نیروهای سیاسی و ملی می‌خواهیم مسئولیت‌های خود را در حفاظت از وحدت تصمیم‌گیری در عراق بر عهده بگیرند، منافع عالی دولت را بر هر مصلحت دیگری مقدم بدانند، انسجام ملی را تقویت کنند و عراق را از درگیری‌ها و کشمکش‌ها مصون نگه دارند.

او در ادامه بیان کرد: با پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق، کشور ما وارد مرحله جدیدی از روابط بین‌المللی خود می‌شود؛ مرحله‌ای مبتنی بر حاکمیت کامل، مشارکت‌های متوازن، منافع متقابل و عدم مداخله در امور داخلی. عراق در پی گسترش روابط سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی خود با کشورهای جهان است.

رئیس جمهور عراق در پایان توضیح داد: در روز حاکمیت، با احترام و وفاداری، یاد شهدای عراق از نیروهای مسلح، پلیس، حشد شعبی، پیشمرگه و حشد عشایری و همچنین همه کسانی را که جان خود را در دفاع از خاک و مردم عراق و در رویارویی با گروه تروریستی داعش فدا کردند، گرامی می‌داریم و از همه کسانی که در حفاظت از کشور و پاسداری از امنیت و وحدت آن نقش داشتند، تجلیل می‌کنیم.