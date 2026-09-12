آمیدی: عراق بر حفظ روابط با همسایگان اهتمام دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، نزار آمیدی، رئیس‌جمهور عراق، حملات انجام‌شده علیه عربستان را محکوم و بار دیگر تأکید کرد که عراق اجازه نمی‌دهد از خاک یا حریم هوایی این کشور به‌عنوان مبدأ حمله علیه کشورهای همسایه استفاده شود.

وی افزود: حفاظت از حاکمیت عراق و حفظ روابط این کشور با محیط منطقه‌ای خود، مسئولیت دولت و نهادهای قانون اساسی آن است.

آمیدی حمایت خود را از اقدامات دولت عراق در پی این حملات اعلام و بر ضرورت ادامه تحقیقات و اتخاذ تمامی اقدامات قانونی علیه هر فردی که دست داشتن یا مسئولیت او در این حملات ثابت شود، در راستای عدم تکرار چنین حملاتی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور عراق گفت: عراق بر حفظ روابط خود با عربستان و تمامی کشورهای همسایه و همچنین تحکیم امنیت و ثبات و حمایت از منافع ملت‌های منطقه به دور از هرگونه اقدامی که روابط میان کشورها را در معرض خطر قرار دهد یا به امنیت و ثبات عراق آسیب برساند، اهتمام دارد.