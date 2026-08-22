آمیدی: نباید از خاک عراق علیه هیچ کشوری استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق در کنفرانس بغداد تاکید کرد: عراق نقش محوری در منطقه ایفا می کند و همگان خواهان عدم کشیده شدن این کشور به جنگ جاری در منطقه هستند. پیامدهای این جنگ برای عراق سنگین بوده است.

آمیدی بیان کرد: تنگه هرمز نه تنها بر عراق بلکه بر تمام جهان تأثیر می گذارد. ما نمی پذیریم که از خاک عراق برای تجاوز به کشور دیگری استفاده شود. برخی تسهیلات برای برخی کشتی های حامل نفت عراق در راستای عبور از تنگه هرمز در نظر گرفته شده است.

وی درباره پرونده سلاح نیز گفت: قانون اساسی عراق بر انحصاری بودن سلاح در دست دولت تاکید دارد و این موضوع یک مسئله حاکمیتی است. مرجعیت دینی در نجف اشرف نیز خواهان این مسئله است. باید با گروه های مسلح برای تحقق این هدف در چارچوب یک راهکار ملی گفتگو کرد.

آمیدی تصریح کرد: بدون تحقق امنیت و ثبات در عراق، منطقه روی امنیت نمی بیند. تنها ۲ یا سه گروه باقی مانده اند که سلاح خود را تحویل نداده اند. هیچ مسئول ایرانی خواهان به تأخیر انداختن پرونده انحصار سلاح در دست حاکمیت نشده و آنها تاکید کرده اند که این یک موضوع عراقی است. ما از نیروهای حشد شعبی و گروه های مسلح می خواهیم سلاح های خود را تحویل داده و در نیروهای امنیتی ادغام شوند. هدف قرار گرفتن منطقه از داخل عراق قابل توجیه نیست.