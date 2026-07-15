تاکید رئیس جمهور عراق بر کاهش تنش در منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری عراق، نزار آمیدی رئیس جمهور عراق یک تماس تلفنی از جانب آنتونیو کوستا رئیس شورای اروپا دریافت کرد.
در این تماس تلفنی درباره تحولات سیاسی و امنیتی منطقه رایزنی صورت گرفت.
آمیدی در ادامه بر اهتمام عراق به تحکیم روابط خود با کشورهای اروپا و نهادهای آن و گسرش حوزه های همکاری سیاسی و اقتصادی و سرمایهگذاری و توسعه ای و هماهنگی در مقابله با چالش های مشترک تاکید کرد.
وی در ادامه بر ضرورت تشدید تلاشهای بینالمللی برای کاهش شدت تنش در منطقه، تکیه بر گفتگو و ابزارهای دپلماتیک برای مقابله با بحرانها که به تحکیم امنیت و ثبات کمک و ملتهای منطقه را از تنشها و درگیریها دور نگه میدارد، اشاره کرد.
از طرفی دیگر رئیس شورای اروپا بر اهتمام این اتحادیه به توسعه افقهای همکاری مشترک در راستای تحقق توسعه پایدار و تقویت امنیت و صلح بینالمللی تاکید کرد.
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