همایش نه به تصادف در فریدن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر از فریدن، همایش ایمنی در حمل‌ونقل با شعار «نه به تصادف» و با هدف ارتقای فرهنگ ترافیک و کاهش تلفات جاده‌ای، عصر چهارشنبه در شهر داران برگزار شد.

سرهنگ علی یزدانبخش، جانشین پلیس راه استان اصفهان در این همایش با بیان اینکه سوانح رانندگی پس از بیماری‌های قلبی، دومین عامل مرگ‌ومیر در کشور است، اظهار کرد: متأسفانه در سال گذشته ۲۰ هزار نفر بر اثر تصادفات جان خود را از دست دادند که این آمار، لزوم توجه جدی به مقوله ایمنی را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به توزیع آماری حوادث افزود: ۷۵ درصد تصادفات در جاده‌های برون‌شهری و ۲۵ درصد در معابر درون‌شهری رخ می‌دهد که این حوادث در مجموع، موجب تحمیل خسارتی معادل ۷ درصد از تولید ناخالص ملی به کشور می‌شود.

جانشین پلیس راه استان اصفهان «عامل انسانی» را مهم‌ترین فاکتور در وقوع حوادث رانندگی دانست و تصریح کرد: چهار عامل انسان، راه، وسیله نقلیه و شرایط آب‌وهوایی در بروز تصادفات نقش دارند که سهم انسان به دلیل درگیری مستقیم در تمامی نقش‌های ترافیکی به عنوان عابر، سرنشین و راننده از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سرهنگ یزدانبخش با تأکید بر لزوم حفظ سلامت راکبان موتورسیکلت خاطرنشان کرد: بیش از ۷۰ درصد صدمات جانی ناشی از تصادفات به ضربه مغزی مربوط می‌شود، بنابراین استفاده از کلاه ایمنی باید به یک فرهنگ عمومی و حیاتی برای موتورسواران تبدیل شود.

وی خواستار ورود جدی اداره آموزش‌وپرورش به مباحث ترافیکی شد و افزود: نهادینه کردن قوانین راهنمایی و رانندگی و فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی از سنین پایه در مدارس، راهکاری مؤثر برای کاهش چشمگیر حوادث در آینده است.