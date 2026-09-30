کشف و توقیف ادوات صید غیرمجاز با برق در تالاب بین الملی شادگان

سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: در راستای صیانت از اکوسیستم‌های آبی، حفاظت از ذخایر ژنتیکی و برخورد قاطع با تخلفات شکار و صید، مأموران یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان طی یک عملیات پایش و گشت‌زنی هدفمند در پهنه‌های آبی تالاب شادگان، موفق به کشف و ضبط ادوات صید غیرمجاز شدند.

وی با اشاره به اقلام کشف‌شده در این عملیات افزود: در این عملیات، متخلفان درحال صید با برق بودند که با روبرو شدن با ماموران یگان و بعد از تعقیب و گریز از شرایط محیطی تالاب استفاده‌ کرده و از محل متواری شدند، اما تجهیزات غیرمجاز خود شامل یک دستگاه موتور برق، یک دستگاه شوکر صیادی و یک دستگاه موتور قایق را در محل رها کردند که تمامی این ادوات توسط مأموران توقیف و به اداره منتقل شد.

فقیه با تأکید بر پیامدهای فاجعه‌بار صید با جریان برق (الکتروفیشینگ) تصریح کرد: صید به روش شوک الکتریکی یکی از مخرب‌ترین و مرگبارترین روش‌های صید است که به صورت جارویی عمل کرده و علاوه بر از بین بردن آبزیان هدف، تمامی لاروها، تخم‌ها و میکروارگانیسم‌های حیاتی بستر آب را نابود می‌کند و حیات را در آن بخش از تالاب به مخاطره می‌اندازد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان در پایان ضمن هشدار جدی به صیادان متخلف و قانون‌شکن خاطرنشان کرد: تالاب بین‌المللی شادگان سرمایه ملی و زیستگاه ارزشمند هزاران گونه جانوری است و یگان حفاظت این اداره با پایش‌های شبانه‌روزی، اجازه نخواهد داد سودجویان با اقدامات مخرب خود تعادل شکننده این زیست‌بوم را بر هم بزنند. پرونده قضایی مربوط به این تخلف تشکیل شده و پیگیری‌های قانونی برای شناسایی و دستگیری متواریان با قاطعیت در جریان است.