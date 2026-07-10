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۱۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۵۸

مأموران محیط زیست شادگان حین مأموریت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

مأموران محیط زیست شادگان حین مأموریت مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

شادگان - رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: مأموران حین مأموریت در تالاب بین‌المللی این شهرستان مورد ضرب و شتم قرار گرفتند.

سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان عملیات گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شادگان در محدوده منطقه خنافره، مأموران این یگان که برای مقابله با صید غیرقانونی و مخرب با برق در حال انجام وظیفه بودند، مورد هجوم گروهی از متخلفان قرار گرفتند.

وی افزود: در این حادثه که با ایجاد سد معبر و انسداد مسیر توسط تعداد زیادی از متخلفان همراه بود، متخلفان با سوءاستفاده از کثرت نفرات، اقدام به ضرب و شتم مأموران کردند که در پی این درگیری، دو نفر از محیط‌بانان دچار جراحت شدند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان ضمن محکوم کردن این اقدام هنجارشکنانه تصریح کرد: صید با برق، فراتر از یک تخلف ساده است و یک جنایت زیست‌محیطی است که تمامی موجودات زنده، از ماهیان مولد تا نوزادان آبزی و میکروارگانیسم‌های کف‌زی را به کام مرگ می‌کشد. این روش، چرخه حیات تالاب را به‌طور کامل نابود می‌کند.

وی با تأکید بر پیگیری قاطع این پرونده افزود: موضوع این درگیری و ضرب و شتم مأموران قانون، بلافاصله از طریق مراجع انتظامی و قضایی پیگیری شد و گزارش رسمی به کلانتری محل ارسال شده است.

فقیه ادامه داد: هویت ضاربان و عوامل اصلی این تهاجم در دست بررسی است و ما تا حصول نتیجه و مجازات متخلفان از هیچ کوششی فروگذار نخواهیم کرد.

وی با انتقاد از عدم وجود بازدارندگی کافی در برخی برخوردها گفت: متأسفانه ضعف در بازدارندگی‌های قانونی در برابر صیادان برقی، باعث شده است که متخلفان با جسارت بیشتری به حریم قانون و جان مأموران دولت تجاوز کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان ادامه داد: محیط‌بانان ما در حالی با کمترین امکانات در برابر این گروه افراد متخلف و شرور قرار می‌گیرند که تالاب شادگان به شدت نیازمند امنیت پایدار است.

فقیه بیان کرد: متاسفانه در ماموریت های این اداره که برای حفاظت از تالاب شادگان و سایر مسائل محیط زیستی صورت می گیرد سلامت و جان محیط‌بانان مورد تهدید و حتی مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. انتظار ما از دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، برخورد قاطع، سریع و عبرت‌آموز با عاملان این گونه حوادث است تا دیگر شاهد چنین بی‌احترامی‌هایی به ساحتِ حفاظت از طبیعت نباشیم.

کد مطلب 6884130

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