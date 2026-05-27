کشف و ضبط ۸ دستگاه موتور برق الکتروشوکر در منطقه تالابی شادگان

سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عملیات مشترک یگان حفاظت محیط‌زیست شادگان و یگان حفاظت محیط‌زیست استان خوزستان که مأموران موفق به کشف و ضبط چهار دستگاه موتور برق و چهار دستگاه الکتروشوکر از صیادان غیرمجاز در محدوده تالاب شادگان شدند.

وی افزود: صید با الکتروشوکر یکی از مخرب‌ترین روش‌های صید است که با وارد کردن شوک الکتریکی، موجب نابودی گسترده ماهیان، آسیب به گونه‌های غیرهدف و برهم‌زدن تعادل اکولوژیک تالاب می‌شود.

رئیس اداره محیط زیست شادگان متذکر شد: تالاب بین‌المللی شادگان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های آبی کشور، نقشی اساسی در تنظیم اقلیم منطقه، کاهش گردوغبار، حفظ تنوع زیستی و پشتیبانی از معیشت جوامع محلی دارد.

فقیه در پایان گفت: این تالاب زیستگاه صدها گونه جانوری و گیاهی است و بقای بسیاری از پرندگان مهاجر و آبزیان بومی به سلامت آن وابسته است. هرگونه تخریب در این زیست‌بوم، پیامدهای مستقیم بر امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی مردم منطقه خواهد داشت.