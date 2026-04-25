۵ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۱:۴۲

۴ دستگاه ادوات صید برقی در تالاب شادگان کشف و ضبط شد

شادگان - رئیس اداره محیط زیست شادگان گفت: به منظور حفاظت از ذخایر حیات وحش، چهار دستگاه ادوات صید برقی در تالاب شادگان کشف و ضبط شد.

سید محمد حسن فقیه در گفتگو با خبرنگار مهر از کشف و ضبط تجهیزات صید غیرمجاز در تالاب شادگان خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران یگان حفاظت به محل اعزام شدند و موفق به کشف ادوات صید غیرمجاز با استفاده از دستگاه الکترو شوکر شدند.

رئیس اداره محیط زیست شادگان ادامه داد: در این عملیات، دو دستگاه موتور برق سنگین و دو دستگاه الکتروشوکر که برای صید غیرقانونی ماهیان استفاده می‌شد، شناسایی و ضبط شد.

فقیه در پایان هدف از این اقدام را جلوگیری از تخریب اکوسیستم تالاب و مقابله با فعالیت متخلفان عنوان کرد.

کد مطلب 6811164

