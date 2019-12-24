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۳ دی ۱۳۹۸، ۱۵:۳۳

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان:

تورهای هوایی غیرمجاز شکار در جاده ماهشهر-آبادان جمع‌آوری شد

تورهای هوایی غیرمجاز شکار در جاده ماهشهر-آبادان جمع‌آوری شد

شادگان- رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان گفت: تعدادی تورهای هوایی غیرمجاز صیادان پرندگان در جاده ماهشهر- آبادان در تالاب بین المللی شادگان جمع آوری شد.

رحیم مجدمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شادگان تعدادی تورهای هوایی غیرمجاز صیادان پرندگان به طول یک ۴ کیلومتر در جاده مسیر ماهشهر- آبادان در تالاب بین المللی شادگان جمع‌آوری شد.

وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در این عملیات تورهای هوایی که افراد سودجو نصب کرده بودند با کمک یگان حفاظت محیط زیست شادگان جمع آوری شد.

مجدمی بیان کرد: تالاب شادگان از سوی افراد سودجو و متخلف که با روش‌های خلاف قانون به صید پرنده اقدام می‌کند مورد آسیب جدی قرار گرفته و با این روند ضمن از بین رفتن سایر موجودات زنده تالابی، با کاهش پرندگان در تالاب مواجه خواهیم شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان در پایان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شادگان با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت و قابلیت‌ها و همچنین همکاری و اطلاع‌رسانی جوامع محلی و به یاری خدا عرصه تالاب را از این گونه افراد پاک‌سازی خواهد کرد.

کد مطلب 4806571

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