رحیم مجدمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شادگان تعدادی تورهای هوایی غیرمجاز صیادان پرندگان به طول یک ۴ کیلومتر در جاده مسیر ماهشهر- آبادان در تالاب بین المللی شادگان جمعآوری شد.
وی با اشاره به جزئیات این عملیات افزود: در این عملیات تورهای هوایی که افراد سودجو نصب کرده بودند با کمک یگان حفاظت محیط زیست شادگان جمع آوری شد.
مجدمی بیان کرد: تالاب شادگان از سوی افراد سودجو و متخلف که با روشهای خلاف قانون به صید پرنده اقدام میکند مورد آسیب جدی قرار گرفته و با این روند ضمن از بین رفتن سایر موجودات زنده تالابی، با کاهش پرندگان در تالاب مواجه خواهیم شد.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان در پایان گفت: یگان حفاظت محیط زیست شادگان با تمام توان و با استفاده از تمام ظرفیت و قابلیتها و همچنین همکاری و اطلاعرسانی جوامع محلی و به یاری خدا عرصه تالاب را از این گونه افراد پاکسازی خواهد کرد.
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