جراره: مجلس باید با قدرت و قوت بیشتری در میدان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جراره چهارشنبه شب در مجمع عمومی جبهه شریان شهرستان قزوین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای مقاومت اظهار کرد: رزمندگان این کشور برای اسلام، انقلاب و سربازی امام امت از جان خود گذشتند و با وجود شهادت و جانبازی، ذره‌ای از خاک کشور و عزت و شرف انقلابی و ایرانی خود را واگذار نکردند.

دبیرکل جبهه شریان با اشاره به سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله افزود: باید ولایت‌پذیری و ولایت‌مداری را از شهید نصرالله، شهید عماد مغنیه و شهید حاج قاسم سلیمانی یاد بگیریم.

وی با تأکید بر اهمیت «زمان‌شناسی و دشمن‌شناسی» ادامه داد: دشمن را باید شناخت و به موقع تصمیم گرفت و به موقع اقدام کرد؛ مردم نیز در مقاطع حساس نشان داده‌اند که زمان حضور در میدان را به خوبی تشخیص می‌دهند.

جراره با بیان اینکه دشمن جمهوری اسلامی را کسانی دانست که به گفته او علیه ایران اقدام می‌کنند، گفت: کسانی که ما را نقد می‌کنند لزوماً دشمن نیستند و باید میان منتقد و دشمن تفاوت قائل شد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع مذاکره با آمریکا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران مذاکرات متعددی با آمریکا داشته و به اعتقاد من تجربه این مذاکرات نشان داده است که نباید بدون توجه به سابقه طرف مقابل تصمیم‌گیری کرد.

دبیرکل جبهه شریان همچنین بر ضرورت تمکین همگان به قانون تأکید کرد و گفت: فصل مشترک همه ما در جمهوری اسلامی ایران قانون است؛ حتی اگر به قانون اشکالی داشته باشیم، وقتی قانون شد همه موظف به تمکین از آن هستند.

جراره افزود: انتظار داریم دستگاه اجرای عدالت، عادلانه عمل کند و کسانی که با عمل نکردن به وظایف خود زمینه ایجاد مشکلات برای کشور و مردم را فراهم کرده‌اند، پاسخگو باشند.

وی با اشاره به موضوع عدالت تصریح کرد: آیا در اجرای عدالت برای کسی خط قرمز وجود دارد؟ آیا عدالت فقط برای کسانی است که با ما همراه هستند؟ قانون باید برای همه به صورت عادلانه اجرا شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: باید عدالت امیرالمؤمنین(ع) را در جامعه اجرا کنیم؛ امیرالمؤمنین(ع) حتی در جایگاه امام جامعه در برابر شکایت یک فرد یهودی حاضر شد و در محکمه قرار گرفت.

جراره با اشاره به ظرفیت‌های کشور گفت: باید قدرتمندی کشور را باور کنیم و مسئولان نیز باید در جایگاه خود وظایفشان را به درستی انجام دهند.

وی همچنین با اشاره به شکل‌گیری جبهه شریان اظهار کرد: شریان را تشکیل دادیم تا در مسیر انقلاب حرکت کنیم و هر بخش وظیفه خود را انجام دهد؛ نمایندگان مجلس نیز باید وظیفه قانونی خود را دنبال کنند.

دبیرکل جبهه شریان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از نحوه اداره مجلس در برخی مقاطع گفت: در ماه‌های نخست جنگ و پس از آن، انتظار داشتیم مجلس با قدرت و قوت بیشتری فعالیت کند و در میدان حضور داشته باشد.

جراره با اشاره به تصمیم رئیس مجلس درباره نحوه فعالیت مجلس در آن مقطع، افزود: نسبت به این تصمیم انتقاد داشتیم و حتی اعلام کردیم که نمایندگان آماده حضور در میدان هستند و افتخار می‌کنیم در مسیر دفاع از انقلاب و کشور به شهادت برسیم.