به گزارش خبرگزاری مهر، «ابوالقاسم جراره» دبیرکل شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی (شریان) که به دور دوم انتخابات در تهران راه یافته در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از برنامه ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (امنا) برای ارایه لیست در دور دوم خبر داد.

جراره در این‌باره گفت: تا الان تصمیم قطعی برای صدور مجدد فهرست انتخاباتی «امنا» نگرفته‌ایم؛ بعد از اعلام قطعی اسامی نامزدهایی که به دور دوم راه یافته‌اند، قاعدتاً برای اعلام لیست اقدام خواهیم کرد.

بر اساس تازه‌ترین نتایج اعلام‌شده از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۱۵ الی ۱۶ نفر از حوزه تهران مستقیماً به مجلس راه یافتند و تکلیف تعداد باقی‌مانده کرسی‌های تهران، در دور دوم مشخص می‌شود.