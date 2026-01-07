به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم جرار دبیرکل جبهه شریان در همایش حق مردم که با حضور چهره‌های سیاسی در مجموعه سرچشمه برگزار شد، اظهار کرد: یاد همه شهدا از جمله شهید سلیمانی عزیز را گرامی می‌داریم که یکی از ارکان مهم مقاومت بود، شهید آشتیانی نیز یکی از ارکان مهم پیشرفت کشور تلقی می‌شد یادش را گرامی می‌داریم آیت الله مصباح یزدی مطهری زمان ما بود به یکی از افراد بصیری بود که نقش مهمی در بزنگاه‌ها و ایجاد شناخت در جامعه ایفا کرد.

وی در همین رابطه افزود: در مسیر ولایت این بزرگان حرفی برای گفتن داشتن و برای مردم پیشرو بودند. مردم ما در مدت ۴۷ سال پس از پیروزی انقلاب همواره حضور پررنگ و فعالی داشتند.

دبیرکل جبهه شریان خاطرنشان کرد: فراموش نمی‌کنیم مردم در ۹ دی ۱۳۸۸ چه کار کردند همینطور جنگ ۱۲ روزه را اخیراً پشت سر گذاشتیم فراموش نمی‌کنیم چه کسانی نقشه شوم دشمنان را نقش بر آب کردند. آیا مسئولین حق مردم را ادا کردند و آیا حق مسئولین که پشت نظام ایستاده‌اند این است؟ حتماً ما در تکالیفمان خوب عمل نکردیم. حق جوانان ما این است که اشتغالشان فراهم باشد.

جراره خاطرنشان کرد: ما باید در مجلس تلاش کنیم حق مردم را ادا کنیم و دولت وظیفه دارد، همه باید تلاش کنیم به حق مردم بپردازیم. مردم به جز حقشان چیز دیگری نمی‌خواهند، مردم همواره در صحنه‌ها و وظایف خود را انجام دادند و به ما باید مسئولین را دعوت کنیم تا حق مردم را ادا کنند؛ امیدواریم خدای متعال به ما فرصت دهد تا بتوانیم حق مردم را به درستی ادا کنیم.