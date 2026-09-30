صالحی: ملت ایران تا تحقق پیروزی میدان را ترک نخواهد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی صالحی شامگاه چهارشنبه در دویست‌وچهاردهمین شب تجمع مردم یاسوج، با گرامیداشت یاد شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: به ارواح مطهر شهدای عزیز و دو هزار لاله به خون‌خفته استان قهرمان‌پرور و ولایتمدار کهگیلویه و بویراحمد درود می‌فرستیم و برای آنان طلب علو درجات داریم.

وی با سلام به مردم ایران، اقوام ایرانی و مردم کهگیلویه و بویراحمد افزود: تاریخ معاصر ایران گواه مجاهدت و ایستادگی مردم این منطقه است و عشایر و مردان و زنان این اقلیم در مقاطع مختلف تاریخی در برابر استبداد ایستادگی کرده‌اند.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با اشاره به سابقه مبارزات مردم منطقه گفت: مردم کهگیلویه و بویراحمد هیچ‌گاه با استبداد، استعمار و استکبار سر سازش نداشته‌اند و در دوران دفاع مقدس نیز رزمندگان و فرماندهان این استان در تیپ ۴۸ فتح و همچنین در دفاع از حرم افتخارات بزرگی آفریدند.

وی ادامه داد: در دوران جنگ نیز بار دیگر دنیا شاهد افتخارآفرینی و مجاهدت مردم این منطقه بود و نام کهگیلویه و بویراحمد در صدر اخبار رسانه‌های جهان قرار گرفت.

صالحی با اشاره به سخنان منتشرشده از سوی محسن رضایی درباره تعلق وی به قوم لر و انتقام خون امام شهید، تصریح کرد: این سخن تنها متعلق به یک فرد نیست، بلکه بیانگر موضع مردمی است که خود را پیرو و منتقد امام شهید می‌دانند و با قاتلان امام شهید، فرماندهان و هموطنان و دانش‌آموزان شهید، سر سازش نخواهند داشت.

وی با اشاره به جمله‌ای منسوب به شهید علیمردان‌خان بختیاری درباره مقابله با پرندگان مهاجم در آسمان زاگرس گفت: این موضوع در مقاطع مختلف تاریخ، از جمله در مواجهه با پرنده‌های آمریکایی، جلوه‌های عینی پیدا کرده است.

جنگ اقتصادی و امنیتی دشمن هم با شکست مواجه می‌شود

صالحی با بیان اینکه مردم ایران در میدان جنگ نظامی ایستادگی کرده‌اند، اظهار کرد: ملت ایران در جبهه جنگ نظامی به لطف خداوند و با مجاهدت رزمندگان و فرماندهی امام خود در برابر دشمن ایستاد و دشمن متحمل شکست شد.

وی افزود: دشمن در جبهه‌های امنیتی و اقتصادی نیز با مقاومت ملت ایران مواجه خواهد شد و به لطف الهی در این عرصه‌ها نیز شکست خواهد خورد.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی گفت: شاخص‌های اقتصاد کلان در جهان نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا دوران دشواری را پشت سر می‌گذارد و همان‌گونه که مردم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را مشاهده کردند، تحولات بزرگی در نظام جهانی نیز در حال شکل‌گیری است.

حضور مردم؛ پشتوانه رزمندگان در میدان

صالحی مهم‌ترین پشتوانه رزمندگان در میدان را حضور مردم دانست و گفت: آنچه قوت رزمندگان اسلام در میدان‌های نظامی است، حضور خواهران، برادران، جوانان، نوجوانان، بزرگان، پیران و کودکان در میدان است.

وی بیان کرد: مردم به امر رهبر خود در میدان حاضر شده‌اند و تا هر زمانی که ایشان صلاح بدانند، میدان را ترک نخواهند کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور گفت: کسانی که در کشورهای دیگر برای ایجاد شورش و اغتشاش و به حاشیه راندن تجمعات مردم طراحی می‌کنند، باید بدانند ملت ایران در برابر این اقدامات ایستادگی خواهد کرد.

وحدت؛ نیاز اصلی برای عبور از شرایط موجود

صالحی با تأکید بر اینکه وحدت مهم‌ترین مؤلفه برای عبور از شرایط موجود است، گفت: وحدت باید در میان همه اقشار و توده‌های مردم تقویت شود.

وی افزود: مردم با تفاوت‌ها، سلایق و ذائقه‌های مختلف در میدان حاضر شده‌اند و این گردهمایی‌ها باید تقویت شود.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور خطاب به حاضران اظهار کرد: از همه خواهران و برادران تقاضا دارم از شب‌های آینده تلاش کنند چند نفر دیگر را نیز همراه خود کنند تا این تجمعات از نظر کمی و کیفی تقویت شود.

پیگیری مسائل اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد

صالحی با اشاره به برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در مرکز استان نیز گفت: عصر امروز جلسه ملی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با حضور مسئولان ملی در مرکز استان برگزار شد و مصوبات خوبی برای پیشرفت هرچه سریع‌تر استان به تصویب رسید.

وی ادامه داد: استاندار، مسئولان استانی و نمایندگان مردم در مجلس جزئیات این مصوبات را اعلام خواهند کرد.

صالحی گفت: همزمان با برگزاری این تجمعات، مسئولان نیز جلسات و نشست‌های خود را برای حل مسائل مردم و پیشرفت مناطق مختلف کشور و استان کهگیلویه و بویراحمد دنبال می‌کنند.

وی با اشاره به وضعیت استان پیش و پس از انقلاب افزود: وضعیت کهگیلویه و بویراحمد پیش از انقلاب با شرایط امروز قابل مقایسه نیست و جمهوری اسلامی زمینه حضور نیروهای انسانی این استان در سطوح مختلف علمی و مدیریتی کشور را فراهم کرده است.

رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در پایان از اصناف، اتحادیه‌های صنفی، اتاق اصناف مرکز استان و اتاق بازرگانی قدردانی کرد و گفت: امیدواریم حضور مردم در این تجمعات هر شب افزایش پیدا کند.