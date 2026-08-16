به گزارش خبرگزاری مهر، سیدهادی صالحی، رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور درمورد جلسه قرارگاه شهید سلامی با حضور اعضای اتاق اصناف و به صورت تصویری با استانها برگزار شد و در این جلسه، مهمترین مصوبات جلسات قبل مورد بررسی قرار گرفت و اولویتهای این جلسه، ارائه گزارشهای موردنظر انجام شد.
بر اساس اعلام اتاق اصناف ایران، صالحی ادامه داد: با توجه به این که یکی از مهمترین مسائلی که در سطح کشور با آن روبهرو هستیم موضوع مصرف انرژی است، مدیریت مصرف در سطح جامعه یکی از مهمترین اولویتهای ماست و جامعه اصناف، بازاریان و تجار و فعالان اقتصادی در مدیریت مصرف نقش بسزایی دارند.
رئیس سازمان بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی گفت: طرح ملی مدیریت مصرف برق در جامعه اصناف و بازاریان با رویکرد اغنایی آماده شده است، با توجه به این که در جامعه اصناف و بازاریان، حدود ۷ درصد مصرف برق کشور را داریم نقطه نظرات دریافت شده است و انشاءالله، در آینده نزدیک این طرح با تکیه بر کاهش هزینههای مصرفی برق اصناف و بازاریان و کمک به ناترازی برق کشور عملیاتی و اجرایی میشود.
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