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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

اقتدار ایران حاصل ایستادگی مردم و رهبری است

اقتدار ایران حاصل ایستادگی مردم و رهبری است

یاسوج- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج  انصارالحسین (ع) بویراحمد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، حضور مردم در صحنه‌های مختلف را پشتوانه اقتدار نظام دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین انوری شامگاه سه شنبه در جمع جانفدایان، پیشکسوتان هشت سال دفاع مقدس یاسوج در نخستین شب هفته دفاع مقدس در یاسوج، با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهدا و به‌ویژه شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد، فرا رسیدن هفته دفاع مقدس را گرامی داشت.

وی با تقدیر از حضور خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، رزمندگان و پیشکسوتان دفاع مقدس، بسیجیان، دانش‌آموزان و دانشجویان، اصناف، بازاریان، کشاورزان، معلمان، اساتید، نیروهای نظامی و انتظامی، عشایر و اصحاب رسانه در این مراسم، اظهار کرد: حضور مردم در نخستین شب هفته دفاع مقدس، نشان‌دهنده دلبستگی آنان به نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های شهدا است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصار الحسین (ع) بویراحمد افزود: هفته دفاع مقدس، هفته‌ای سرشار از شور و نشاط و یادآور هشت سال دفاع جانانه ملت ایران از کیان کشور و نظام جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در برنامه‌ها و صحنه‌های مختلف، تصریح کرد: مردم با حضور خود از نظام جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کنند و این حضور، پشتوانه‌ای برای رزمندگان در میدان‌های مختلف است.

سرهنگ انوری ادامه داد: رزمندگان در میدان و نیروهای فعال در عرصه دیپلماسی از حمایت مردم قدرت می‌گیرند و اگر پشتیبانی مردم نباشد، در برابر دشمن با مشکلات بیشتری مواجه خواهیم شد.

وی با اشاره به حضور گسترده مردم یاسوج در برنامه‌های اخیر، گفت: حضور مردم طی ماه‌های گذشته و شرکت آنان در بیش از ۲۰۰ شب، نشان‌دهنده موقعیت‌شناسی، بصیرت و حمایت آنان از نظام جمهوری اسلامی و رهبری انقلاب است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصار الحسین (ع) بویراحمد با گرامیداشت یاد شهدای مقاومت و رهبران شهید، افزود: شهدای ما با ایستادگی در برابر دشمنان، درس مقاومت و عزت را به ملت ایران آموختند و امروز نیز مردم ایران بر ادامه این مسیر تأکید دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات تاریخی کشور، بیان کرد: بررسی تاریخ ایران نشان می‌دهد که در دوره قاجار و پهلوی بخش‌هایی از سرزمین ایران از کشور جدا شد، اما جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس در برابر دشمنان مسلح ایستاد و اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور جدا شود.

سرهنگ انوری این موضوع را حاصل ایستادگی مردم و رهبری کشور دانست و گفت: دفاع مقدس نشان داد که ملت ایران در برابر تجاوز و تهدید، با تکیه بر وحدت، مقاومت و حضور در میدان از تمامیت ارضی کشور دفاع می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ روحیه مقاومت، خاطرنشان کرد: امروز نیز باید با حفظ وحدت و انسجام، در برابر دشمن ایستادگی کنیم و تا آخرین نفس از آرمان‌های انقلاب اسلامی، نظام و کشور دفاع کنیم.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج انصار الحسین (ع) بویراحمد در پایان با اشاره به حضور نماینده ولی‌فقیه در استان کهگیلویه و بویراحمد در این برنامه، ابراز امیدواری کرد برنامه‌های هفته دفاع مقدس فرصتی برای تبیین رشادت‌های رزمندگان و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان باشد.

کد مطلب 6955563

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