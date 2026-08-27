صالحی: بازار ظرفیت بزرگی برای تقویت اقتصاد و حل مشکلات کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی صالحی ظهر پنجشنبه در مراسم کشوری روز بسیج اصناف و گرامیداشت سالروز شهادت شهید حاج مهدی عراقی که در مجتمع فرهنگی تربیتی ولایت قم برگزار شد، اظهار کرد: جامعه اصناف و بازاریان در شرایط کنونی خود را موظف می‌داند به مسئولیت تاریخی خود عمل کند و ظرفیت‌های موجود را برای کمک به کشور به میدان بیاورد.

وی افزود: کشور در مقطعی قرار دارد که دشمن با بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف، جنگی پیچیده و ترکیبی را دنبال می‌کند و در چنین شرایطی همه بخش‌های جامعه باید متناسب با مسئولیت خود در میدان حضور داشته باشند.



رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور ادامه داد: پس از شکست دشمن در جبهه نظامی، تمرکز اصلی او بر جنگ اقتصادی قرار گرفته است و مقابله با این عرصه نیز نیازمند بهره‌گیری از توان داخلی، مشارکت عمومی و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف است.



صالحی با اشاره به پیشینه نقش‌آفرینی بازار در تحولات کشور بیان کرد: اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی همان‌گونه که در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی حضوری مؤثر و تعیین‌کننده داشتند، امروز نیز آمادگی دارند در مسیر تحقق فرامین رهبر انقلاب و کمک به حل مسائل کشور مجاهدت و تلاش کنند.



قرارگاه اصناف برای حل مسائل فعال شده است



وی با اشاره به همکاری بسیج اصناف با تشکل‌های اقتصادی گفت: مجموعه بسیج اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی در تعامل با اتاق اصناف ایران و اتاق بازرگانی ایران، اقدامات مشترکی را برای پیگیری مسائل و مشکلات این بخش دنبال کرده است.



صالحی از تشکیل قرارگاه سپهبد شهید حاج حسین سلامی خبر داد و اظهار کرد: این قرارگاه با ریاست و فرماندهی رئیس اتاق اصناف به شکل هفتگی تشکیل می‌شود و رویکرد آن، شناسایی و پیگیری مسائل به صورت مسئله‌محور است.



رئیس بسیج اصناف کشور افزود: جلسات این قرارگاه هر شنبه برگزار می‌شود و هدف آن کمک به شناسایی مشکلات اصناف و بازاریان و فراهم‌کردن زمینه برای پیگیری و حل آنها است.



وی ادامه داد: در ادامه برنامه نیز رئیس اتاق اصناف درباره اقدامات و فعالیت‌های انجام‌شده در این مجموعه توضیحاتی ارائه خواهد کرد و روند همکاری‌ها در این حوزه تشریح می‌شود.



صالحی با اشاره به ظرفیت‌های کارشناسی بسیج اصناف خاطرنشان کرد: هیئت اندیشه‌ورز، شورای عالی بسیج تجار و دیگر مجموعه‌های مرتبط در ماه‌های گذشته فعالیت‌های مختلفی را دنبال کرده‌اند و بخشی از نتایج این اقدامات در قالب پیشنهادهای کارشناسی در اختیار دولت قرار گرفته است.



پیشنهادهای اقتصادی به دولت ارائه شد



وی گفت: ظرفیت‌های فکری و کارشناسی ایجادشده در مجموعه بسیج اصناف و فعالان اقتصادی می‌تواند در شناسایی مسائل و ارائه راهکارهای عملی مورد استفاده قرار گیرد و در ماه‌های گذشته نیز از این ظرفیت برای تدوین پیشنهادهای اقتصادی استفاده شده است.



رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور افزود: پیشنهادهای تهیه‌شده در اختیار مسئولان دولتی قرار گرفته تا در فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.



صالحی با تأکید بر ضرورت استمرار این همکاری‌ها اظهار کرد: جامعه اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی آمادگی دارد در این مقطع نیز در کنار سایر اجزای حاکمیت قرار گیرد و از توان و ظرفیت خود برای کمک به حل مسائل کشور استفاده کند.



وی ادامه داد: این نقش‌آفرینی محدود به یک مجموعه یا یک حوزه خاص نیست و ظرفیت‌های مختلف جامعه بازار می‌تواند در تعامل با نهادهای مسئول برای پیشبرد امور و کاهش مشکلات مورد استفاده قرار گیرد.



صالحی خاطرنشان کرد: بسیج اصناف در این مسیر تلاش می‌کند ظرفیت‌های موجود در میان اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی را منسجم‌تر کرده و در جهت نیازهای کشور به کار گیرد.



لزوم تداوم نقش تاریخی بازار



رئیس بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه اصناف و بازاریان گفت: شهید حاج مهدی عراقی به عنوان شهید شاخص جامعه بازار و همچنین شهدای شاخص امسال اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی، الگوهایی برای استمرار حضور مسئولانه این جامعه در عرصه‌های مختلف هستند.



وی با اشاره به تقارن این مراسم با ایام میلاد پیامبر اعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع) افزود: این مناسبت‌ها همزمان با هفته دولت و سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر قرار گرفته است و یاد و خاطره رئیس‌جمهور شهید سیدابراهیم رئیسی نیز گرامی داشته می‌شود.



صالحی ادامه داد: در هفته بسیج اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی، یاد و خاطره شهدای این جامعه به‌ویژه شهید حاج مهدی عراقی و دیگر شهدای شاخص اصناف، بازاریان، تجار و فعالان اقتصادی گرامی داشته می‌شود.



رئیس بسیج اصناف کشور تأکید کرد: جامعه بازار در شرایط کنونی نیز آمادگی دارد با تکیه بر ظرفیت‌های خود و با همکاری مجموعه‌های مختلف، مسئولیت تاریخی خویش را دنبال کند و در مسیر کمک به حل مسائل کشور حضوری مؤثر داشته باشد.