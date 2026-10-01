امیر نوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر اهمیت تغذیه مناسب دانش‌آموزان اظهار کرد: توجه به مصرف نان کامل در میان دانش‌آموزان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌توان از ظرفیت این قشر برای ترویج فرهنگ صحیح مصرف و صرفه‌جویی استفاده کرد.

وی افزود: دانش‌آموزان می‌توانند با آشنایی بیشتر با اهمیت مصرف نان کامل و الگوی صحیح مصرف، نقش مؤثری در انتقال این فرهنگ به خانواده‌ها و جامعه داشته باشند و به سفیران ترویج مصرف نان کامل تبدیل شوند.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به حضور خود و جمعی از کارکنان این مجموعه در آیین بازگشایی مدارس گفت: آغاز سال تحصیلی فرصتی برای همراهی با جامعه آموزشی و قدردانی از تلاش‌های معلمان و کادر مدارس است.

نوری ادامه داد: مجموعه‌ای از همکاران اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان در مراسم آغاز سال جدید تحصیلی حضور یافتند و در فضایی صمیمانه با کادر آموزشی و دانش‌آموزان دیدار کردند.

وی با اشاره به برنامه تجلیل از معلمان خاطرنشان کرد: در این آیین با اهدای هدیه از زحمات و تلاش‌های جهادگران عرصه تعلیم و تربیت قدردانی شد و بر اهمیت جایگاه آموزش در شکل‌گیری نسل آینده تأکید شد.

سرپرست اداره‌کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت سال‌های ابتدایی تحصیل تصریح کرد: مقطع ابتدایی نقش مهمی در شکل‌گیری شخصیت و عادت‌های رفتاری نسل آینده دارد و توجه به آموزش صحیح در این دوره می‌تواند آثار ماندگاری در زندگی دانش‌آموزان داشته باشد.

نوری گفت: مجموعه غله استان خود را در کنار نظام آموزشی می‌داند و تلاش دارد با تأکید بر پیوند میان آموزش، فرهنگ‌سازی، سلامت و تغذیه دانش‌آموزان، در مسیر ارتقای آگاهی و شکل‌گیری عادت‌های صحیح غذایی نسل آینده نقش‌آفرینی کند.