زنجانی ها بیشتر از میانگین کشوری نان مصرف می کنند

علی عیوضی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یکی دیگر از مأموریت‌های مهم شرکت غله و خدمات بازرگانی، مدیریت و نظارت بر چرخه تأمین و توزیع آرد و استمرار فرآیند تأمین نان مورد نیاز مردم است.

وی ادامه داد: در سطح استان یک‌هزار و ۵۹۰ واحد نانوایی با مصرف آرد نوع دو فعالیت دارند و حدود ۵۳ واحد نیمه‌صنعتی نیز با استفاده از آرد نوع شش در حال فعالیت هستند.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان اظهار کرد: مجموع مصرف گندم این واحدها حدود ۱۲ هزار تن در ماه است که پس از فرآوری و انجام فرآیندهای مربوط در کارخانجات آرد، حدود ۱۰ هزار و ۶۰۰ تن آرد در اختیار شبکه توزیع قرار می‌گیرد.

عیوضی افزود: از این میزان، حدود ۱۰ هزار تن مربوط به آرد نوع دو و حدود ۶۰۰ تن مربوط به آرد نوع شش است و نیاز نانوایی‌های استان از طریق همین شبکه تأمین می‌شود.

وی با اشاره به میزان مصرف نان در استان زنجان گفت: سرانه مصرف آرد در کشور حدود هشت کیلوگرم در ماه است، اما در استان زنجان به دلیل شرایط تغذیه‌ای و جایگاه ویژه نان در سفره خانوارها، این میزان حدود ۹.۲ کیلوگرم در ماه است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: این میزان مصرف البته به صورت یکنواخت در سطح استان توزیع نشده و میان شهرستان‌ها و حتی واحدهای نانوایی تفاوت‌هایی وجود دارد.

عیوضی ادامه داد: یکی از اقدامات مهمی که امسال در کارگروه مربوط به تأمین و توزیع آرد و نان آغاز کرده‌ایم، اصلاح و بازنگری شیوه توزیع آرد در استان است.

وی گفت: هدف این است که سهمیه آرد واحدهایی که در برخی شهرستان‌ها و مناطق، میزان مصرف آنها از سرانه متوسط استان بالاتر است، به تدریج مورد بازنگری قرار گیرد و سهمیه آزادشده به واحدها و مناطقی اختصاص یابد که میزان مصرف آنها پایین‌تر از سرانه متوسط استان است.

مدیرکل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان افزود: این فرآیند باید به شکل تدریجی و کارشناسی انجام شود تا توزیع آرد متناسب با نیاز واقعی مناطق صورت گیرد و ضمن جلوگیری از عدم تعادل در سهمیه‌ها، دسترسی مردم به نان نیز دچار مشکل نشود.