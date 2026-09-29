به گزارش خبرنگار مهر، سعید سرآبادانی پیش از ظهر سه شنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری میان شرکت آب و فاضلاب و اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی اظهار کرد: نهادینه‌سازی فرهنگ مصرف صحیح آب از سنین دانش‌آموزی، زمینه‌ساز اصلاح رفتار مصرفی خانواده‌ها و مشارکت اجتماعی در مدیریت منابع آبی استان است.

وی افزود: با توجه به شرایط تنش آبی استان، توسعه آموزش‌های هدفمند و مستمر در مدارس از ضرورت‌های مدیریت مصرف آب به شمار می‌رود و تحقق این مهم نیازمند مشارکت مؤثر دستگاه‌های آموزشی و فرهنگی است.

سرآبادانی تصریح کرد: آموزش و فرهنگ‌سازی از ارکان اساسی مدیریت مصرف آب محسوب می‌شود و مدارس به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای تربیتی، ظرفیت قابل‌توجهی برای اصلاح الگوهای مصرف و شکل‌گیری رفتارهای مسئولانه در نسل آینده دارند.

وی ادامه داد: دانش‌آموزان می‌توانند با فراگیری شیوه‌های صحیح مصرف آب و انتقال آموخته‌های خود به محیط خانواده، نقش مؤثری در گسترش فرهنگ صرفه‌جویی ایفا کنند و به سفیران مدیریت مصرف آب در جامعه تبدیل شوند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تاکید کرد: این تفاهم‌نامه با هدف ایجاد بستری پایدار برای آموزش، فرهنگ‌سازی و جلب مشارکت دانش‌آموزان در مدیریت مصرف آب منعقد شده است و تلاش می‌کنیم برنامه‌های آموزشی این حوزه از فعالیت‌های مقطعی فراتر رفته و به بخشی از برنامه‌های مستمر فرهنگی مدارس تبدیل شود.

وی افزود: بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و دانش‌آموزان، اجرای برنامه‌های آموزشی مشترک و ترویج شیوه‌های صحیح مصرف آب در محیط‌های آموزشی از مهم‌ترین محورهای همکاری دو دستگاه است.

سرآبادانی بیان کرد: مدیریت تنش آبی صرفاً به توسعه زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب محدود نمی‌شود، بلکه اصلاح رفتار مصرف‌کنندگان و ارتقای آگاهی عمومی نیز باید به‌عنوان بخش مهمی از راهبردهای مدیریت منابع آبی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی گفت: همکاری مستمر با آموزش و پرورش می‌تواند زمینه گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری در قبال منابع آبی را فراهم کند و با مشارکت دانش‌آموزان و خانواده‌ها، مدیریت صحیح مصرف آب را به رفتاری پایدار در جامعه تبدیل کند.

وی بر ضرورت استمرار همکاری‌های آموزشی و فرهنگی تأکید کرد و افزود: شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی تلاش دارد با استفاده از ظرفیت جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان، برنامه‌های آگاهی‌بخشی متناسب با شرایط آبی استان را توسعه دهد و زمینه مشارکت گسترده‌تر خانواده‌ها در حفاظت از منابع آب را فراهم سازد.