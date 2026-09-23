  1. استانها
  2. گیلان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۰۲

کرمی: آینده کشور در گرو پرورش صحیح نسل امروز است

کرمی: آینده کشور در گرو پرورش صحیح نسل امروز است

آستارا- رئیس آموزش و پرورش آستارا با تأکید بر اینکه مدرسه محل تربیت و شکل‌گیری مهارت‌های زندگی است، گفت: آینده کشور در گرو پرورش صحیح نسل امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، عمران کرمی بعد از ظهر چهارشنبه در آئین آغاز سال تحصیلی جدید با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، دانش‌آموزان را سرمایه‌های اصلی آینده کشور دانست و تأکید کرد: مسئولان شهرستان با وجود همه مشغله‌ها در این مراسم حاضر شده‌اند تا اهمیت نسل آینده را یادآوری کنند.

رئیس آموزش و پرورش آستارا با اشاره به حادثه تلخ سال گذشته در میناب که طی آن تعدادی از دانش‌آموزان به شهادت رسیدند، گفت: دشمن با ادعای هدف قرار دادن پادگان، مدرسه را بهانه کرد و با دروغ محض تلاش نمود افکار عمومی را منحرف کند.

وی افزود: اگر هدف آنان پادگان بود، می‌توانستند در شب یا ساعات دیگر اقدام کنند، اما شهادت دانش‌آموزان و معلمان نشان داد که دشمنان ملت ایران حتی از نسل آینده نیز هراس دارند.

کرمی با بیان اینکه دانش‌آموزان و فرهنگیان شهید آینده‌سازان این کشور بودند، اظهار کرد: هرچند آنان به آرزوی رفیع شهادت رسیدند، اما نبودشان برای جامعه دردناک است و باید قدر حضور دانش‌آموزان امروز را دانست چرا که تک‌تک آنان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی سرمایه‌ هستند.

وی با اشاره به تلاش‌های مجموعه آموزش و پرورش برای آماده‌سازی مدارس گفت: دبیران در جلسات متعدد شورای دبیران، تنها یک درخواست داشتند؛ اینکه مدارس تعطیل نشود و این معلمان با وجود مشکلات اقتصادی و معیشتی، دلشان به حضور دانش‌آموزان خوش است و از هیچ تلاشی برای تربیت آنان دریغ نمی‌کنند.

رئیس آموزش و پرورش آستارا سه محور اصلی آموزش و پرورش آستارا را عدالت آموزشی، کیفیت آموزشی و هویت ملی عنوان کرد و گفت: عدالت آموزشی از مدارس عشایری تا مرکز شهرستان دنبال شده و کیفیت آموزشی با تجهیز مدارس ارتقا یافته است.

وی با تأکید بر اینکه مدرسه محل تربیت و شکل‌گیری مهارت‌های زندگی است، آینده کشور را وابسته به پرورش صحیح نسل امروز دانست و گفت: مسئولان و فرهنگیان باید بیش از گذشته برای تقویت هویت، مهارت و تربیت دانش‌آموزان تلاش کنند.

کرمی با تقدیر از فرهنگیان شهرستان گفت: در دوران تعطیلی مدارس، معلمان از فضای حقیقی و مجازی برای استمرار آموزش استفاده کردند و اجازه ندادند علم و تربیت لحظه‌ای متوقف شود.

وی در پایان مراسم ضمن تبریک آغاز مهر و هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و فرهنگی را گرامی داشت و از حضور نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان در این برنامه قدردانی کرد.

کد مطلب 6956618

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها