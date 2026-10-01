به گزارش خبرگزاری مهر، احمد آقایی در جریان بازدید میدانی از منطقه گردشگری ویسادار، مسائل و مشکلات زیرساختی این منطقه را بررسی کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه ویسادار برای جذب گردشگران اظهار کرد: بهره‌گیری مطلوب از ظرفیت‌های گردشگری این منطقه نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌ها و رفع موانع موجود است.

ضعف زیرساخت‌های ارتباطی و راه دسترسی

بازرس کل استان گیلان، ضعف پوشش مخابراتی و ارتباطی، مشکلات زیرساخت برق، وضعیت نامناسب راه دسترسی و ضرورت ارتقای ایمنی مسیر را از مهم‌ترین مشکلات منطقه ویسادار عنوان کرد.

آقایی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای رفع این مشکلات افزود: هر یک از دستگاه‌های متولی باید در چارچوب وظایف قانونی خود نسبت به بررسی مسائل و ارائه راهکارهای اجرایی برای رفع موانع اقدام کنند.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای بهسازی مسیر دسترسی ویسادار گفت: با همکاری اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان و پیمانکار منتخب، بخشی از مسیر دسترسی در حال ترمیم و آسفالت است و با هماهنگی‌های انجام شده مقرر شده است تمام مسیر دسترسی به منطقه گردشگری ویسادار به صورت اصولی آسفالت شود.

تأکید بر ایمن‌سازی مسیر چهار کیلومتری

بازرس کل استان گیلان همچنین بر ضرورت ساماندهی و ایمن‌سازی مسیر دسترسی به ویسادار تأکید کرد و گفت: اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان باید ضمن بررسی فنی مسیر، اقدامات لازم برای بهسازی و ایمن‌سازی مسیر حدود چهار کیلومتری را در چارچوب ضوابط و اعتبارات قانونی پیگیری و برنامه اجرایی آن را ارائه کند.

آقایی همچنین خواستار تعیین تکلیف سایر مشکلات زیرساختی منطقه شد و افزود: دستگاه‌های متولی در حوزه‌های مخابرات، برق، گردشگری، منابع طبیعی، فرمانداری و سایر دستگاه‌های مرتبط باید مشکلات موجود در حوزه مسئولیت خود را بررسی کرده و راهکارهای اجرایی و برنامه زمان‌بندی رفع موانع را ارائه کنند.

وی تصریح کرد: هدف از این پیگیری‌ها، فراهم کردن زیرساخت‌های مناسب، افزایش ایمنی، تسهیل دسترسی گردشگران و ایجاد شرایط لازم برای بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های گردشگری ویسادار است.

منطقه گردشگری ویسادار در شهرستان رضوانشهر از مناطق طبیعی و گردشگری گیلان به شمار می‌رود که رفع موانع زیرساختی آن می‌تواند در ارتقای خدمات و تسهیل حضور گردشگران در این منطقه مؤثر باشد.