ساغر مرادی قهرمان تکواندو شد؛ کسب طلایی تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، فینال مسابقات تکواندو بازی های آسیایی در وزن ۶۷- کیلوگرم زنان، ساغر مرادی برابر اوزودا از ازبکستان برگزار شد. در این رقابت ساغر مرادی صاحب پیروزی شد و به عنوان اولین تکواندوکار زن ایرانی در تاریخ بازی های اسیایی صاحب مدال طلا شد.
هوگوپوش ملی پوش ایران در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم هم برابر تامیریس از کشور قرقیزستان پیروز شد و به مرحله نیمه نهایی رسید. او در این مرحله برابر وانگ ویچیا از چین تایپه قرار گرفت و با برتری مقابل این حریف فینالیست شد.
مجموع مدال های کاروان ایران تا به این لحظه به این شرح است:
مدال طلا
* مرتضی نعمتی (وزن ۷۵ کیلوگرم کاراته)
* محمود نعمتی (وزن ۸۴+ کیلوگرم کاراته)
* تیم فوتبال الکترونیک
* فاطمه مجلل (روئینگ سبک وزن)
* تیم روئینگ ۲ نفره سبک وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* سهیل موسوی (ووشو)
* محمدرضا طیبی (پرتاب وزنه)
* علی عالی پور (وزنه برداری)
* مجید وحید بریمانلو (کوراش)
*علی داوودی( وزنهبرداری)
* امین میرزازاده (کشتی فرنگی)
*علیرضا عبدولی (کشتی فرنگی)
* محمد نخودی (کشتی آزاد)
* امیرحسین زارع (کشتی آزاد)
* ساغر مرادی (تکواندو)
مدال نقره
* تیم کاتا بانوان
* فاطمه زهرا سعید آبادی (وزن ۵۵- کاراته)
* علی اصغر آسیا بری (۸۴- کیلوگرم کاراته)
* سوگند سینکایی (ووشو)
* شجاع پناهی (ووشو)
* عرفان محرمی (ووشو)
* تیم روئینگ ۴ نفره زنان
* تیم روئینگ ۲ نفره سنگین وزن زنان (زارعی و نوروزی)
* امیرحسین محمودپور (روئینگ تک نفره سبک وزن)
* آرمان خدایی (خرک حلقه)
* مهدی الفتی (پرش خرک)
* تیم ملی کبدی زنان
* تیم ملی کبدی مردان
* زهرا زارعی (دو ۴۰۰ متر)
* رضا احمدزاده (کوراش)
* علی امیریان (دو ۸۰۰ متر)
* رضا علیپور (سنگنوردی)
* ساغر مرادی (تکواندو)
مدال برنز
* تیم ملی بسکتبال
* علی پاکدامن
* فاطمه مجلل (روئینگ سنگین وزن)
*صادق صمیمی (پرتاب دیسک)
* تیم کایاک ۵۰۰ متر مردان
* تیم میکس تپانچه
* بسکتبال سه نفره مردان
* ریحانه کریمی (وزنه برداری)
*نوشاد عالمیان (تنیس روی میز)
* مهسا بهشتی (وزنه برداری)
* فاطمه برمکی (کوراش)
* امیر اسماعیلی (بوکس)
* مهدی بالی (کشتی فرنگی)
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