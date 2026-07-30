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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۴۰

از نذر آب تا عرضه بازی‌های ویدیویی مقاومت

از نذر آب تا عرضه بازی‌های ویدیویی مقاومت

بنیاد ملی بازی‌های ویدیویی همچون سال گذشته، با همکاری هیئت رزمندگان اسلام، در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی به ارائه خدمات فرهنگی و محتوایی خواهد پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، این بنیاد سال گذشته همزمان با اربعین حسینی، با برپایی غرفه‌ای ویژه بازی‌های ویدیویی با محوریت مقاومت، فضایی را برای آشنایی کودکان و نوجوانان حاضر در مسیر پیاده‌روی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) با ظرفیت‌های بازی‌های ایرانی فراهم کرد. بازدیدکنندگان ضمن استراحت در این غرفه، فرصت تجربه و آشنایی با این آثار را نیز داشتند.

امسال نیز در ادامه ایفای مسئولیت اجتماعی بنیاد و با همکاری هیئت رزمندگان اسلام، این غرفه بار دیگر در مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین برپا خواهد شد.

در این غرفه، علاوه بر ارائه و معرفی منتخبی از بهترین بازی‌های ویدیویی ایرانی با موضوع مقاومت، خدماتی از جمله مشاوره درباره رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای برای خانواده‌ها و همچنین ثبت‌نام علاقه‌مندان در دوره‌های آموزشی انستیتو ملی بازی‌سازی ایران ارائه می‌شود.

همچنین با توجه به فرصت باقی‌مانده تا اربعین حسینی، شرکت‌های بازی‌سازی و فعالان صنعت بازی که تمایل دارند در طرح «نذر آب» مسیر پیاده‌روی جاماندگان اربعین مشارکت کنند، می‌توانند تا پایان روز یکشنبه ۱۱ مرداد، از طریق شماره ۰۹۹۴۵۱۶۳۰۸۰ (هاشم کریمی) با واحد پشتیبانی بنیاد تماس گرفته و آمادگی خود را برای مشارکت اعلام کنند.

کد مطلب 6903730
زهرا اسكندری

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