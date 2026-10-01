پلیس مجاهد و خدمتگزار، ملت مبعوث

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعیدمنتظرالمهدی، در یادداشتی نوشت: شعارها تنها واژگانی برای بازنماییِ خواسته‌ها نیستند، بلکه نقشه‌های راهبردی برای عبور از بحران‌های هستی هستند. شعار امسال هفته فراجا ، فراتر از یک عبارت ساده ، تجلی یک مثلث قدرت است ؛ مثلثی که اضلاع آن را اخلاق در خدمت، هوشیاری جمعی و عظمت ملی تشکیل می‌دهند.

وقتی از پلیس مجاهد و خدمتگزار سخن می‌گوییم با هم‌زیستیِ تأمل‌برانگیزی روبرو هستیم که در نگاه نخست شاید متضاد به نظر آید اما در حقیقت کمال یک رسالت است. جهاد یعنی فراتر رفتن از مرزهای آسایشد؛ یعنی ایستادگی در برابر موج‌های پرآشوب ناامنی و تلاشی بی‌وقفه برای صیانت از حریم زندگی مردم. اما این جهاد اگر با خدمتگزاری پیوند نخورد، به کمال نمی‌رسد.

پلیسِ خدمتگزار ، پلیسی است که اقتدار را ابزار تسلط نمی‌داند ، بلکه آن را مایه و وسیله‌ای برای تضمین آرامش می‌بیند.

او کسی است که با نگاهی پدرانه و مهربان ، اما با اراده‌ای پولادین ، میان نظم و آشوب قرار می‌گیرد ، این یعنی تبدیل قدرتِ نهادی به امنیتِ انسانی.

در نیمه دوم این شعار به مولفه‌ای رسیده‌ایم که ستون فقرات هر جامعه متمدنی است: ملت مبعوث و آگاه در دنیای امروز که میدان‌های نبرد از مرزهای فیزیکی به قلمروهای ذهنی و شناختی تغییر یافته‌اند ، آگاهی دیگر یک ویژگی جانبی نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی و یک وظیفه مقدس است.

ملت مبعوث ، ملتی است که به مقام کنشگر رسیده است، ملتی که می‌داند امنیت تنها با حضور نیروهای مسلح تأمین نمی‌شود ، بلکه با بیداری وجدان‌های جمعی و تشخیص حقیقت در میان غبار فریب‌ها مستحکم می‌گردد.

ملت آگاه خود بخشی از نظام امنیتی است؛ او با هوشیاری خود راه را بر هرگونه نفوذ و تزلزل می‌بندد و با مشارکت خود پلیس را در مسیر درست یاری می‌دهد.

این شعار در واقع فراخوانی برای یک هم‌افزایی استراتژیک در برابر تهدیدات نوین است. این تلاقی، مرز میان نظم و آشوب را از میدان‌های جنگ به میدان‌های آگاهی جابجا می‌کند؛ جایی که پلیس باید در عین مقتدر بودن ، فروتن و خدمتگزار بماند و ملت باید در عین آزادی، مسئولیت‌پذیر و هوشیار باشد.

تنها در این پیوند دوسویه است که امنیت از یک مفهوم گذرا به یک ساختار ماندگار بدل می‌شود و سایه اقتدار ایران بر پهنه تاریخ، همواره سرافراز و استوار باقی می‌ماند.