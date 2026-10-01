هشدار آیت الله عاملی درباره تمرکز نقدینگی در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید حسن عاملی صبح پنجشنبه در همایش «شیوه‌های نوین تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی و زیرساخت‌ها» با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی اظهار کرد: ملت ایران ۴۷ سال است بر حاکمیت ملی ایستاده و این اصل برای ما چون کبریت احمر است.

وی با تقدیر از دولت چهاردهم در شرایط سخت اقتصادی افزود: دولت با وجود محدودیت بودجه، پروژه‌های عمرانی را پیش می‌برد. ناترازی برق مانع جدی صنعت اردبیل است و باید به اهل تولید تسهیلات ویژه داد. تسهیلات مسکن و ازدواج جوانان نیز باید اولویت بانک‌ها باشد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل درباره توزیع نقدینگی هشدار داد: تمرکز ۶۵ درصدی نقدینگی در تهران در برابر سهم کمتر از یک‌درصدی اردبیل غیرمعقول است و تداوم این نابرابری می‌تواند به خطر امنیتی بدل شود. وی از بانک‌های خصوصی خواست در هزینه‌کرد سپرده‌ها شفاف باشند.

در پایان تأکید کرد: مسئولان استان چشم‌انتظار خروجی این همایش‌اند و نباید صرفاً در حد حرف بماند.