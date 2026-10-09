تأمین و تخصیص زمین برای ۸۸۹ متقاضی قانون جوانی جمعیت در استان اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم شیروند اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت یکی از برنامه‌های مهم حوزه مسکن در استان اردبیل است و اداره کل راه و شهرسازی استان با جدیت فرایند ثبت‌نام، تشکیل پرونده، پالایش متقاضیان، تأیید نهایی، تأمین و تخصیص زمین و واگذاری اراضی به واجدان شرایط را دنبال می‌کند.

وی افزود: بر اساس آخرین آمار موجود، در ۱۶ شهر استان اردبیل فرایند ثبت‌نام و بررسی متقاضیان در حال انجام بوده و تاکنون ۴ هزار و ۲۶۴ متقاضی پالایش و ۲ هزار و ۹۸۲ متقاضی تأیید نهایی شده‌اند.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان اردبیل تصریح کرد: در ادامه این فرایند، زمین ۸۸۹ متقاضی تأمین و تخصیص‌یافته و برای ۵۸۵ متقاضی قرارداد واگذاری زمین تحویل شده است که این اقدام گام مهمی در مسیر اجرای قانون و حمایت عملی از خانواده‌های واجد شرایط به شمار می‌رود.

شیروند با اشاره به وضعیت شهرستان‌های مختلف استان گفت: در شهرهای اردبیل، نمین و سرعین، ۳۴۸۳ متقاضی در سامانه ثبت‌نام نموده که از این تعداد برای ۲۹۷۲ متقاضی که حضوراً به اداره کل مراجعه نموده‌اند تشکیل پرونده شده و در حال حاضر پالایش ۲۵۶۸ متقاضی صورت‌گرفته و تعداد ۱۹۲۲ نفر از این متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند.

وی ادامه داد: در حوزه شهرهای اردبیل، نمین و سرعین، شهر نمین به‌عنوان محل تأمین زمین این متقاضیان تعیین شده و تاکنون زمین ۴۵۰ متقاضی تأمین و تخصیص‌یافته و قرارداد واگذاری برای ۳۵۸ متقاضی تحویل شده استت.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان اردبیل به شهرهای بیله‌سوار و اصلاندوز اشاره کرد و افزود: ۱۹۵ متقاضی در سامانه ثبت‌نام نموده که از این تعداد برای ۱۸۳ متقاضی که حضوراً به اداره کل مراجعه نموده‌اند تشکیل پرونده شده و در حال حاضر پالایش ۹۵ متقاضی صورت‌گرفته و ۷۵ نفر از این متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند.

وی گفت: در شهرهای بیله‌سوار و جعفرآباد نیز شهر جعفرآباد به‌عنوان محل تأمین زمین تعیین شده و تاکنون زمین ۵۲ متقاضی تأمین و تخصیص‌یافته و برای ۴۷ متقاضی قرارداد واگذاری زمین تحویل شده است.

شیروند اظهار داشت: ۶۳۹ متقاضی در شهرهای مشکین‌شهر و لاهرود در سامانه ثبت‌نام نموده که از این تعداد برای ۶۳۰ متقاضی تشکیل پرونده شده و در حال حاضر پالایش ۳۸۹ متقاضی انجام‌گرفته و ۲۶۸ نفر از این متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند.

معاون املاک و حقوقی راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: در حوزه مشکین‌شهر و لاهرود نیز شهر لاهرود به‌عنوان محل تأمین زمین انتخاب شده و زمین ۲۶۸ متقاضی تأمین و تخصیص‌یافته و قرارداد واگذاری برای ۱۸۰ متقاضی تحویل شده است.

وی به تشریح اقدامات صورت‌گرفته در شهرهای گرمی و انگوت اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۱۳ متقاضی در سامانه ثبت‌نام نموده که از این تعداد برای ۲۳۲ متقاضی که حضوراً مراجعه نموده‌اند تشکیل پرونده شده و در حال حاضر پالایش ۲۲۶ متقاضی صورت‌گرفته و ۱۵۷ نفر از این متقاضیان تأیید نهایی شده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در شهرستان‌های گرمی و انگوت نیز شهر گرمی به‌عنوان محل تأمین زمین تعیین شده و تاکنون زمین ۱۱۹ متقاضی تأمین و تخصیص‌یافته است.