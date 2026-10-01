بابل در آستانه برداشت ۱۳ هزار تن کیوی

سید رحیم شهیدی‌پور در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تولید کیوی در این شهرستان اظهار کرد: سطح زیر کشت این محصول در بابل به ۴۴۵ هکتار رسیده و ۵۷۱ بهره‌بردار و باغدار در این بخش فعالیت دارند.

وی میزان تولید پیش‌بینی‌شده کیوی در سال جاری را ۱۳ هزار و ۳۵۰ تن اعلام کرد و افزود: ارزش اقتصادی این میزان محصول بالغ بر ۱۸ هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود که نشان‌دهنده اهمیت کیوی در اقتصاد باغداری شهرستان است.

مدیر جهاد کشاورزی بابل با بیان اینکه محصول تولیدی این شهرستان از ویژگی‌های کیفی مطلوبی برخوردار است، گفت: درشتی و یکنواختی میوه، بازارپسندی مناسب و قابلیت نگهداری از جمله ویژگی‌هایی است که به افزایش تقاضا برای کیوی تولیدی منطقه کمک کرده است.

شهیدی‌پور زمان آغاز برداشت کیوی را آبان‌ماه عنوان کرد و افزود: این محصول پس از برداشت امکان نگهداری در سردخانه و انبار برای مدت سه تا چهار ماه را دارد و همین قابلیت می‌تواند به باغداران برای مدیریت زمان عرضه و جلوگیری از فروش شتاب‌زده محصول کمک کند.

وی ادامه داد: امکان نگهداری محصول علاوه بر ایجاد انعطاف بیشتر در زمان عرضه به بازار، ظرفیت مناسبی برای توسعه بازارهای صادراتی کیوی و افزایش ارزش افزوده این محصول فراهم می‌کند.

معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به نقش کیوی در اقتصاد کشاورزی بابل تصریح کرد: توسعه محصولات با ارزش افزوده بالا می‌تواند در مسیر حرکت به سمت کشاورزی اقتصادی و پایدار مؤثر باشد.

وی از ارائه خدمات فنی و کارشناسی به باغداران خبر داد و گفت: مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با ارائه مشاوره‌های تخصصی و نظارت بر مراحل داشت و برداشت تلاش می‌کند زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت محصول را فراهم کند.

شهیدی‌پور همچنین تسهیل فرآیند فروش و بهره‌مندی تولیدکنندگان از ارزش واقعی محصول را مورد تأکید قرار داد و افزود: تقویت زنجیره ارزش محصولات باغی می‌تواند ضمن افزایش درآمد و امنیت اقتصادی باغداران، به رونق بیشتر بخش کشاورزی شهرستان بابل منجر شود.