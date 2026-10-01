حضور افشین قطبی در تیم فوتبال امید منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون فوتبال پس از مذاکرات فشرده با افشین قطبی برای پذیرش مدیریت فنی و توسعه تیم های ملی و هدایت تیم امید تا زمان انتخاب گزینه ایده‌آل به توافقات نهایی با او نرسید تا پروژه حضور سرمربی پیشین پرسپولیس و تیم ملی در جایگاه جدید مدیریتی فوتبال ایران منتفی شود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال تصمیم دارد بدون اتلاف وقت سراغ دو گزینه داخلی نهایی خود در این زمینه برود تا سرمربی تیم امید را در اولین فرصت انتخاب کند.

گزینه هایی که قرار است به طور کاملا محرمانه پیس برود و بر خلاف شایعات پیروز قربانی و رسول خطیبی جزو آنها نیستند تا در نهایت تاج نفر نهایی را به هیئت رئیسه معرفی کرده و او را به عنوان سرمربی تیم ملی زیر ۲۳ سال جانشین حسین عبدی معرفی کند.