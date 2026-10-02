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۱۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۱۳

برتری پرسپولیس مقابل گل‌گهر در دیدار تدارکاتی

برتری پرسپولیس مقابل گل‌گهر در دیدار تدارکاتی

تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری دوستانه موفق به کسب پیروزی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس امروز در دیداری تدارکاتی به مصاف گل‌گهر سیرجان رفت و در پایان با دو گل به پیروزی رسید.

پرسپولیس در هر دو نیمه تیم برتر زمین بود و موقعیت‌های متعددی خلق کرد.

در نیمه نخست و در دقیقه ۳۹، شوت زمینی محکم محمد عمری را دروازه‌بان حریف دفع کرد که توپ برگشتی را محمدمهدی محبی به گل تبدیل کرد.

در نیمه دوم و در دقیقه ۶۶، حمله ترکیبی سرخپوشان با پاس شهرآبادی به محمدحسین صادقی رسید که او بعد از جا گذاشتن یک مدافع با یک بغل پای محکم و دقیق گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

در دقیقه ۸۱، پرسپولیس پشت محوطه جریمه صاحب یک ضربه ایستگاهی شد. شوت زیبای یاسین سلمانی پس از برخورد به تیر افقی روی خط دروازه فرود آمد ولی به گل تبدیل نشد.

حسین کنعانی، علی علیپور، پویا پورعلی و دانیال ایری به دلیل مصدومیت و دنیل گرا به علت نبودن در شرایط بازی در این دیدار به میدان نرفتند.

پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس نیز از نزدیک شاهد پیروزی تیمش بود.

کد مطلب 6965556

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