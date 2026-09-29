اسامی مطرح شده امید نیامده رد شدند؛ تاج در انتظار پاسخ قطبی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در حالی برگزار شد که یکی از محورهای مطرح‌شده در این نشست، تعیین تکلیف نیمکت تیم فوتبال امید ایران پس از استعفای حسین عبدی در پایان بازی‌های آسیایی ناگویا بود.

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، ضمن تقدیر از عملکرد و تلاش‌های حسین عبدی در دوره حضورش روی نیمکت تیم ملی امید، توضیحات مختصری درباره گزینه‌های احتمالی جانشینی او به اعضای هیئت رئیسه ارائه کرد، با این حال به نظر می‌رسد تمرکز اصلی تاج در شرایط فعلی صرفاً انتخاب سرمربی جدید تیم امید نیست و او به دنبال ایجاد تغییر در ساختار فنی تیم‌های پایه فوتبال ایران است.

بر همین اساس، یکی از گزینه‌های مورد توجه تاج برای این منظور افشین قطبی است. گزینه‌ای که در صورت توافق، مأموریتی فراتر از سرمربیگری تیم ملی امید خواهد داشت و قرار است در سطحی گسترده‌تر، در ساماندهی و برنامه‌ریزی تیم‌های ملی رده‌های پایه و بخش توسعه فنی فدراسیون نقش داشته باشد.

همچنین بلافاصله پس از اتمام جلسه شب گذشته هیئت رئیسه، اسامی رسول خطیبی و پیروز قربانی نیز به عنوان گزینه‌های احتمالی نیمکت تیم ملی امید مطرح شده است، اما پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد خطیبی در حال حاضر به هیچ وجه جزو گزینه‌های مدنظر مهدی تاج برای سرمربیگری تیم امید نیست و مذاکراتی نیز با او در این زمینه صورت نگرفته است.

در این میان، پیروز قربانی به دلیل شرایط قراردادی‌اش با باشگاه آلومینیوم اراک هم احتمال حضورش اندک است و روند ارتباط با این مربی نیز تاکنون وارد مرحله رسمی نشده است.

مجتبی حسینی سرمربی پیشین نساجی، نیز یکی دیگر از گزینه‌هایی است که نامش در بررسی‌های فدراسیون دوباره مطرح شده است. حسینی که در تعطیلات اخیر از ادامه همکاری با نساجی کناره‌گیری کرد، به دلیل محدودیت‌های مالی فدراسیون و فاصله موجود میان رقم مورد انتظار او با شرایط پرداختی فدراسیون، برای پذیرش هدایت تیم امید با تردیدهایی مواجه است.

در شرایطی که هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال منتظر تعیین تکلیف این موضوع است مهدی تاج همچنان مذاکرات و بررسی‌های خود را دنبال می‌کند و افشین قطبی باید تا ظهر پنجشنبه پاسخ نهایی خود را درباره پیشنهاد فدراسیون ارائه کند.

در صورتی که قطبی پیشنهاد فدراسیون را نپذیرد، تاج گزینه دیگری را که به صورت مستقیم و خارج از روند رسمی در حال بررسی شرایط اوست، برای ادامه مذاکرات وارد مرحله جدی خواهد کرد و پس از برگزاری جلسات مورد نظر، گزینه نهایی را به هیئت رئیسه معرفی خواهد کرد تا درباره انتخاب سرمربی جدید تیم ملی امید تصمیم‌گیری شود.

به این ترتیب، در شرایط فعلی هنوز نام سرمربی جدید تیم امید قطعی نشده و تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال علاوه بر انتخاب جانشین حسین عبدی، به رویکرد جدید این فدراسیون برای مدیریت و توسعه تیم‌های ملی پایه نیز گره خورده است.